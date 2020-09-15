Şube Müdürü Özdemir için veda yemeği

Kütahya’nın Altıntaş ilçesine atanan Hisarcık İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Ali Özdemir için veda yemeği verildi

Düzenlenen veda yemeğine Kaymakam Buğra Karadağ, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci, Şube Müdürü Murat Eskiakgün, okul idarecileri ile İlçe Milli Eğitim çalışanları katıldı.

Yemek sonrası bir konuşma yapan Kaymakam Buğra Karadağ, Şube Müdürü Mehmet Ali Özdemir’in oturduğu koltuğun hakkını veren liyakatli bir Müdür olduğunu söyledi.

Karadağ,” Kendisini daha iyi mevkilerde görmeyi umut ediyoruz. Yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder başarılarının devamını dilerim" dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci, Şube Müdürü Mehmet Ali Özdemir’in ayrılmasının kendilerini üzdüğünü belirterek, görev yapacağı Altıntaş ilçesinde de başarılarının devamını diledi.

Düzenlenen yemekten ve kendisine gösterilen yakın ilgi ve alakadan çok memnun olduğunu söyleyen Şube Müdürü Mehmet Ali Özdemir," Kendi ilçemden ayrılmanın hüznü içerisindeyim. Çok duygulandım. İnşallah bir gün tekrar yollarımız kesişir. Yemeğe katılan herkese teşekkür ediyorum. Herkes hakkını helal etsin" diye konuştu.

Yemek sonunda Mehmet Ali Özdemir’e, Kaymakam Buğra Karadağ tarafından plaket verilirken, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci de hediye takdiminde bulundu.

