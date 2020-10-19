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SUBÜ, +1 Uygulamalı Eğitim Modeli kapsamındaki iş birliklerine bir yenisini daha ekledi

SAKARYA HABERLERİ  | 19.10.2020 14:31 | Son Güncelleme

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), +1 Uygulamalı Eğitim Modeli kapsamındaki iş birliklerine bir yenisini daha ekleyerek ilk olarak Meksika’da kurulan ve 22 ülke ile 29 şehirde faaliyet gösteren bir firma ile protokol imzaladı.SUBÜ Spor Bilimleri Fakültesi ve dünya çapında faaliyet gösteren bir firma arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), +1 Uygulamalı Eğitim Modeli kapsamındaki iş birliklerine bir yenisini daha ekleyerek ilk olarak Meksika’da kurulan ve 22 ülke ile 29 şehirde faaliyet gösteren bir firma ile protokol imzaladı.
SUBÜ Spor Bilimleri Fakültesi ve dünya çapında faaliyet gösteren bir firma arasında iş birliği protokolü imzalandı. Protokolle SUBÜ öğrencileri +1 Uygulamalı Eğitim Modeli kapsamında firmada tam zamanlı olarak çalışabilecek. Protokolü Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nevzat Mirzeoğlu ve firmanın İstanbul Genel Müdürü Ebru Timur imzalarken, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ersin Eskiler ve Spor Yöneticiliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Hakan Kolayiş de görüşmede yer aldı.
Firma’nın İstanbul’da bulunan bir AVM’de 8 bin metrekarelik alanda 0-14 yaş aralığındaki çocuklara bir gerçek yaşam simülasyonu sunduğunu belirten Dekan Prof. Dr. Nevzat Mirzeoğlu, “Bu anlamda Türkiye’de tek olma özelliğine sahip. Çocuklar 120’den fazla mesleği burada deneyimleyebiliyorlar. Spor Yöneticiliği Bölümü ve Rekreasyon Bölümü öğrencilerimiz 7+1 Eğitim Modeli kapsamında uygulamalı eğitimlerinin bir dönemini ve yaz stajlarını bu firmada gerçekleştirebilecekler. Spor Yöneticiliği Bölümü öğrencilerimiz her türlü yönetsel kademede uygulamalı eğitim yapabilecek, Rekreasyon Bölümü öğrencilerimiz ise etkinliklerin planlanması ve uygulanması noktasındaki programları hazırlayarak takip edecekler. İş dünyası ile sıkı temas halinde olan üniversitemiz saha tecrübesine sahip nitelikli mezunlar vermeye devam ediyor. Sektörün önde gelen firmalarıyla yaptığımız iş birlikleri bu anlamda üniversitemizin vizyonuna büyük katkı sağlıyor. Karşılıklı ve ciddi faydanın söz konusu olduğu bu iş birliklerine yenilerini eklemeye devam edeceğiz” dedi.

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