SUBÜ'nün hazırladığı 2 projeyle tarım ve istihdama katkı sağlanacak

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) tarafından tarım ve istihdama yönelik hazırlanan "Halkımız Üretiyor Pamukova Kazanıyor" ile "İşimiz Gücümüz İstihdam" projeleri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenmeye hak kazandı.

Üniversiteden yapılan açıklamada, "Halkımız Üretiyor Pamukova Kazanıyor" Projesinin SUBÜ ve Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA), Pamukova Belediyesi, Pamukova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Pamukova Ziraat Odası, "İşimiz Gücümüz İstihdam" projesinin de SUBÜ, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO), Sakarya 1. Organize Sanayi Bölgesi, Sakarya 2. Organize Sanayi Bölgesi ve Sakarya Makine İmalatçıları Birliği (SAMİB) tarafından desteklendiği belirtildi.

Açıklamada, projelerin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP-2022) kapsamında kabul edildiği ve desteklenmeye hak kazandığı kaydedildi.

- "Sadece üretme değil işleme noktasında da adımlar atılması gerekiyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, "Halkımız Üretiyor Pamukova Kazanıyor" projesiyle kayıt dışı çalışan veya çalışmayan Roman ailelerden 30 tanesini iyi tarım uygulaması standartlarında fide üreticisi ve pazarlamacısı haline getirmeyi ümit ettiklerini belirterek, "Yine ölçek ekonomisi nedeniyle üretim yapamayan ya da ürettiği ürünleri etkin bir şekilde pazarlayamayan 50 üreticiyi iyi tarım uygulamaları standartlarında üretim yapan çiftçiler haline getirmek ve ilçede üretim yapan küçük ölçekli üreticilerin doğrudan tüketiciye ürünlerini pazarlayabilecekleri e-pazar ve fiziki satış merkezi kurulmasını sağlamak hedefler arasında yer alıyor. Sadece üretme değil işleme noktasında da adımlar atılması gerekiyor. Bu doğrultuda ilçede üretilen sebze ve meyvelerin işlenerek salça, konserve ve benzeri nihai ürün haline getirilerek pazarlanması sağlamaya çalışılacak." değerlendirmesinde bulundu.

Sarıbıyık, bölgedeki çiftçilere örgütlenme bilinci aşılanarak kooperatif sayısı ve kooperatiflerin üye sayısı artırılmaya gayret edileceği ve tarımsal ürünlerin işleme ve pazarlama imkanlarındaki eksikliklerden kaynaklanan kayıpları en aza indirerek istihdamın desteklenmesi ve işsiz oranının azalmasının sağlanabileceğini bildirdi.

"İşimiz Gücümüz İstihdam" başlıklı projesinin de öncelikli sektörlere nitelikli çalışan yetiştirerek Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından bu yılın teması olarak belirlenen genç istihdamına katkı sunma amacıyla oluşturulduğunu dile getiren Sarıbıyık, "Bu kapsamda özel sektörün ihtiyaç duyduğu alanlarda meslek yüksekokulu müfredatını tamamlayıcı nitelik içerecek şekilde Hendek Meslek Yüksekokulumuzda elektrik ve makine laboratuvarları kurarak mekanik bakımcı, elektrik bakımcı, gaz altı kaynakçısı ve CNC operatörlüğü mesleklerinde eğitimler vereceğiz. Proje sonunda ilgili alanlarda 150 gence eğitim vererek İŞKUR ve iştirakçi firmalardan 2K Welding, MTK Makine Kalıp Takım, Cancan Meyve Presleri, RC Endüstri ve Çakmak Vinç ile yapılan protokoller çerçevesinde en az 40 tanesinin istihdam edilmesini sağlamaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

