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Suç makineleri yakalandı

ISPARTA HABERLERİ  | 25.02.2020 21:55 | Son Güncelleme

Isparta Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 33 şahıs yakalandı.Isparta Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu aralarında “kasten öldürme” ve “hükümlü veya tutuklunun kaçması” suçlarından toplamda 16 yıl hapis cezası ile aranan T.

Isparta Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 33 şahıs yakalandı.
Isparta Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu aralarında “kasten öldürme” ve “hükümlü veya tutuklunun kaçması” suçlarından toplamda 16 yıl hapis cezası ile aranan T. Ç., “bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık” ve “uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma” suçlarından 12 yıl, 1 ay hapis cezası ile aranan A.U., “herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık” suçundan 6 yıl, 3 ay hapis cezası ile aranan Ş.Ö. isimli şahısların da bulunduğu, toplam 33 aranan şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

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Akşam
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Yatsı
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Isparta Nöbetçi Eczaneler25 Şubat Salı

Deniz Eczanesi
Merkez
Mevlana Eczanesi
Merkez
Zeynep Eczanesi
Merkez
Eğirdir Eczanesi
Egirdir
Erol Eczanesi
Gelendost
Keçiborlu Eczanesi
Keciborlu
Can Eczanesi
Sarkikaraagac
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