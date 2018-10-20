Suçlamaları kabul etti! 400 erkek basketbolcuya cinsel istismar ve taciz...

Amerika Birleşik Devletleri'nin Iowa eyaletinde tanınmış bir basketbol koçu, uzun yıllar boyunca eski oyuncuları, onların arkadaşları ve farklı genç sporcular da dahil en az 400 çocuğu cinsel istismara uğrattığını kabul etti.

42 yaşındaki Greg Stephen, sosyal medyada birçok erkek ve kız çocuğunu canlı yayın yapmak için kandırdığı gibi turnuvalarda oyuncuları gizlice kameraya aldı. Ayrıca oyuncuları uyurken çıplak şekilde görüntülemeye çalıştı. Stephen, Mart ayında tutuklandı ve Iowa'da bu büyük bir şok yarattı.

Stephen, 400 farklı küçük çocuk adında bir disk sürücüsü olduğunu kabul etti. Bu diskte her biri 9 ve 17 yaşları arasındaki çocuklar için görevini kötüye kullanarak elde ettiği fotoğraflar ve videolar bulunduğu belirtiliyor.

Bazı görüntüler, Stephen'ın otellerde banyolara gizlice yerleştirdiği cihazlardan elde edilmiş ve erkeklerin soyunma ve duş alma anlarından oluşuyor. Bu görüntüleri kaydeden cihazlar, banyo havlu kancası ve duman dedektörü şeklinde tasarlanmıştı. Stephen, uyuyan çocukların pantolonlarını indirerek de kayıtlar almış.