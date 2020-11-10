Sudan'ın Ankara Büyükelçisi Mustafa'dan KBÜ'ye ziyaret

Sudan'ın Ankara Büyükelçisi Adil İbrahim Mustafa, Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Refik Polat'ı makamında ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, ikili ilişkilerin geliştirilmesi adına düzenlenen görüşmede Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mustafa Yaşar ve Prof. Dr. Mücahit Coşkun ile KBÜ Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Öğretim Görevlisi Oya Çepni Önalan ve Uluslararası Öğrenci Koordinatörü Öğretim Görevlisi Kerim Tanış da hazır bulundu.

Büyükelçi Mustafa, ziyarette yaptığı konuşmada, Türkiye ile ilişkileri geliştirmek istediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Büyükelçi olarak 2 ay önce göreve başladım. Uzun yıllardır Türkiye ile iyi ikili ilişkilerimiz var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2016'da Sudan'ı ziyaret etti. Her alanda Türkiye ile ilişkileri geliştirmek istiyoruz. Tabii ki öncelikli alanlardan biri de yüksek öğretim. Karabük Üniversitesinde eğitim alan Sudanlı öğrenciler var. Daha fazla öğrenci üniversitenizde eğitim alsın istiyoruz. Karabük Üniversitesi ile Sudan'da bulunan bir üniversitemizi 'kardeş üniversite' olarak ilan edebiliriz."