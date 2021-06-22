YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Sufisinema Günleri'nde en iyi senaryoya ödülü verildi

Sufisinema Günleri'nde en iyi senaryoya ödülü verildi

22.06.2021 14:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sufisinema Günleri'nde en iyi senaryoya ödülü verildi

Sufisinema Günleri'nde en iyi senaryoya ödülü verildi

Sufisinema Günleri 2. Uzun Metraj Sinema Filmi Senaryo Destek Yarışması'nda Mehmet Akif Güler'in "Cenneti Aramak" adlı eseri birinci oldu.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen Sufisinema Günleri etkinliği kapsamında düzenlenen yarışmaya, İslam irfanı ve tasavvufun özünü anlatan çalışmalar başvurdu.

Yarışmada 19 senaryo arasından birinci seçilen Güler'in "Cenneti Aramak" eseri, 30 bin lira teşvik ödülü almaya hak kazandı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü ve Sufisinema Günleri Yürütme Kurulu Başkanı Abdüssettar Yarar, bir otelde düzenlenen ödül töreninde, etkinlik ile Konya'nın ve Anadolu'nun tasavvufi birikiminin sinema sanatı aracılığıyla insanlara ulaştırılmasında yönlendirici olmanın hedeflendiğini söyledi.

Türk sinemasının Sufi sinemanın tam farkına varamadığını ifade eden Yarar, şöyle konuştu:

"Sufisinema Günleri ile hem şehrin kültür-sanat hayatına yeni bir soluk getirilecek hem de kültür ekonomisi bağlamında şehir için yeni bir alan açılıp hazırlanmış olacaktır. Sufisinema Günleri etkinliği butik bir festival olsa da kendi alanında her türlü kamera tekniği ile ortaya konmuş film, belgesel, kısa film, klip, reklam, tanıtım filmi gibi bütün görsel ürünleri zaman içinde ağırlamayı ve değerlendirmeyi düşünmektedir.

Tasavvuf ve sinema bağlamını geliştirmek üzere düzenlediğimiz bu butik etkinliğe katılan tüm senaristlere, sinemacılara, yazarlara, eleştirmenlere ve diğer katılımcılarımıza teşekkür ederim. Bu yılki destek ödülümüzü alan Mehmet Akif Güler’i bütün organizasyon komitemiz ve jüri üyelerimiz adına tebrik ederim."

Sufisinema Günleri'nde en iyi senaryoya ödülü verildi

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İlk kez görüldü! Duymada problem yaşayınca...İlk kez görüldü! Duymada problem yaşayınca...
Konya'da tırın çarptığı park halindeki otomobildeki kişi ile torunu hayatını kaybettiKonya'da tırın çarptığı park halindeki otomobildeki kişi ile torunu hayatını kaybetti

Konya Namaz Vakitleri 22 Haziran Salı

İmsak
03:33
Sabah
05:21
Öğle
12:57
İkindi
16:50
Akşam
20:23
Yatsı
22:03

Konya Nöbetçi Eczaneler22 Haziran Salı

Dayıoğlugil Eczanesi
Karatay
Akasya Eczanesi
Selcuklu
Akşemsettin Eczanesi
Selcuklu
Ayşegül Ayçiçek Eczanesi
Selcuklu
İpek Eczanesi
Selcuklu
Melike Eczanesi
Selcuklu
Nadir Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Aydın'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Aydın'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Giresun'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 2 yaralı

Giresun'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 2 yaralı

Aksaray'da polis adayları mezuniyet sevinci yaşadı

Aksaray'da polis adayları mezuniyet sevinci yaşadı

Diyarbakır'da bir petrol ofisinde alacak verecek kavgası: 16 gözaltı

Diyarbakır'da bir petrol ofisinde alacak verecek kavgası: 16 gözaltı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.