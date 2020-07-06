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Şuhut Atatürk Evi’nde ziyaretçi yoğunluğu

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 06.07.2020 16:12 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesindeki Atatürk Evi, Korona virüs (Kovit-19) tedbirlerinin gevşetilmesinin ardından kent dışından gelen misafirlerin adeta akınına uğradı.

Şuhut Atatürk Evi’nde ziyaretçi yoğunluğu

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesindeki Atatürk Evi, Korona virüs (Kovit-19) tedbirlerinin gevşetilmesinin ardından kent dışından gelen misafirlerin adeta akınına uğradı. Atatürk Evini günlük yaklaşık 100 kişinin ziyaret ettiği öğrenildi.
İzmir Gündoğdu Halk Konseyi ekibi Şuhut Atatürk Evi Hacı Veli Konağı’nı, rehber Habib Akalın öncülüğünde ziyaret ederek gezdi. Ekip, Atatürk Evi’ni gezerek destansı bilgiler edindi. Zaman zaman duygusal anlar yaşayan grup üyeleri Şuhut Atatürk Evi yağlı boyadan yapılan 12 adet tablo bağışladı.

Şuhut Atatürk Evi’nde ziyaretçi yoğunluğu

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