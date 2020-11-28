YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Afyonkarahisar
  4. Şuhut Pazarında esnaflara yönelik korona denetimi

Şuhut Pazarında esnaflara yönelik korona denetimi

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 28.11.2020 14:29 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde her Cumartesi günü kurulan ’Kapalı Pazaryeri’nde Şuhut Kaymakamı Erkan Kaçmaz ve protokol üyeleri tarafından korona virüs (Covit-19) denetimi gerçekleştirildi.Kaymakam Kaçmaz, Şuhut İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Dağaslan, İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Onur Bayram ve beraberindeki protokol üyeleri Kapalı Pazaryeri’nde pazar esnaflarına korona virüs tedbirleri kapsamında denetim yaptı.

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde her Cumartesi günü kurulan ’Kapalı Pazaryeri’nde Şuhut Kaymakamı Erkan Kaçmaz ve protokol üyeleri tarafından korona virüs (Covit-19) denetimi gerçekleştirildi.
Kaymakam Kaçmaz, Şuhut İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Dağaslan, İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Onur Bayram ve beraberindeki protokol üyeleri Kapalı Pazaryeri’nde pazar esnaflarına korona virüs tedbirleri kapsamında denetim yaptı. Denetimde salgına karşı alınacak önlemler ile ilgili denetleme yaparak korona virüse karşı maske, mesafe ve hijyen konularıyla ilgili uyarı yapıldı. Kaymakam Kaçmaz ve beraberindeki protokol üyeleri pazar esnafları ile bir süre sohbet ederek sorunlarını dinledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
Afyon'un damak tadı ürünlerinin pazarlanacağı alışveriş merkezi yapılıyorAfyon'un damak tadı ürünlerinin pazarlanacağı alışveriş merkezi yapılıyor
1/

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 28 Kasım Cumartesi

İmsak
06:20
Sabah
07:47
Öğle
12:51
İkindi
15:23
Akşam
17:45
Yatsı
19:06

Afyonkarahisar Nöbetçi Eczaneler28 Kasım Cumartesi

Afyon Eczanesi
Merkez
Flora Eczanesi
Merkez
Ihlamur Eczanesi
Merkez
Gözde Tunçer Eczanesi
Basmakci
Damla Eczanesi
Bolvadin
Derman Eczanesi
Cay
Egesu Eczanesi
Dazkiri
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.