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Şuhut’ta 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 19.09.2020 12:33 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı.Atatürk Parkı’nda düzenlenen tören çelenk sunma ile başladı.

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı.
Atatürk Parkı’nda düzenlenen tören çelenk sunma ile başladı. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Jandarma Astsubay Çavuş İsa Özalp’ın konuşma yaptığı törende Şuhut Gaziler Derneği ve şehitlik ziyareti gerçekleştirildi.
Atatürk Parkı’nda düzenlenen törene Şuhut Kaymakamı Erkan Kaçmaz, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, Şuhut Gaziler Derneği Başkanı Eftar Aslan, Şuhut İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Dağaslan, Şuhut Devlet Hastanesi Başhekimi Erkan Yıldız, daire amirleri, protokol üyeleri ve gaziler katıldı.

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