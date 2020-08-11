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Şuhut’ta minibüs ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 11.08.2020 23:31 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde minibüs ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.Kaza, Bozan köyü-İcikli köyü yolunda meydana geldi.

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde minibüs ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Bozan köyü-İcikli köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şuhut ilçesinden Bozan köyü istikametine giden Dinçer G., idaresindeki 03 SN 323 plakalı minibüs henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü, ile aynı istikametten gelen Lokman T., yönetimindeki 32 YG 332 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada Lokman T., yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen 112 Acil servis ambulansı ile Lokman T.,
Şuhut Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

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