Sukkar Şeker pancar üreticilerinin prim desteklerini ödemeye başlıyor

Sukkar Şeker Genel Müdür Yardımcısı Eyüp Demir, Erzurum ve Erzincan bölgesinde üretim yapan pancar üreticilerinin prim desteklerini gelecek haftalarda ödemeye başlayacaklarını bildirdi.

Eyüp Demir, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2021-2022 şeker pancarı sezonu için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın pancar üreticisine ton başına 15 lira prim desteği müjdesini hatırlattı.

Müjdenin ardından çalışma başlattıklarını ifade eden Demir, şöyle konuştu:

"Üreticilerimizin teslim ettiği pancar için ton başına 15 lira prim desteğinin de olması sektörümüz ve çiftçilerimiz tarafından büyük memnuniyetle karşılanmıştır. Albayrak Grubumuzun önemli markalarından Sukkar Şeker olarak biz de Erzurum ve Erzincan bölgesindeki üretim yapan çiftçilerimizin prim desteklerini önümüzdeki haftalarda ödemeye başlıyoruz. Bu vesileyle yeni sezonda 16 polar için ton başına avans fiyatı olarak 800 lira pancar, 50 lira küspe bedeli, kotasını tamamlayana da 25 lira prim ödeyeceğimizi duyuruyoruz. Geçtiğimiz sezon 420 liradan aldığımız pancar, böylece yüzde yüz bir artışla 875 lira oldu. Bu destekleri de çiftçilerimiz oldukça memnuniyetle karşıladı."

- "Çiftçinin yeni sezondaki endişesi ortadan kalktı"

Demir, 2022-2023 sezonu için tarımsal girdi maliyetlerinin artmasından dolayı çiftçilerin ilk başlarda ekim yapmakta tereddüt ettiğine işaret ederek, şeker pancarı alım avans fiyatının 16 polar için ton başına 800 lira olması ve gübre fiyatlarında yüzde 30 indirim yapılmasıyla çiftçide endişe kalmadığını dile getirdi.

Desteklerle çiftçinin üretim iştahının arttığını aktaran Demir, "Bu fiyatın 800 lira olarak belirlenmesinin öncülerinden biri biziz. Avans fiyatının 800 lira olarak açıklamasında bizim teknik ve saha araştırmamızın sonuçları da katkı sağladı. Biz bu çalışmaya çok erkenden başladık ve çiftçimize bunun garantisini verdik. Bu da sektörü iyi okumamızın önemli bir sonucudur. Gübre fiyatlarındaki indirim çiftçimizi ayrıca sevindirdi. Çünkü çiftçimiz yeni sezonda pancar ekip ekmeme konusunda endişe yaşamıştı. Bu vesileyle endişeler ortadan kalktı ve ekim taahhütlerimiz hızlı bir şekilde artmaktadır. Çiftçimiz mevsimsel don ve kuraklık olayı yaşamaz ise önümüzdeki sezonda Sukkar Şeker olarak yeni bir pancar üretim rekoru kırabileceğimizi öngörüyoruz." diye konuştu.

Albayrak Grubu'na ait, Erzurum ve Erzincan'da üretim yapan ve modern tarıma öncülük eden Mezra Ziraat adında firmalarının olduğunu hatırlatan Demir, bu firmanın çiftçilere modern tarımı öğretme ve verimi artırma amacıyla kurulduğunu kaydetti.

