Şükran Ovalı Caner Erkin çiftinden bebekleriyle ilk poz

Şükran Ovalı ve Caner Erkin çiftinin bebekleri Mihran Ela, dün sabah dünyaya gözlerini açtı.

Çift, doğum sonrası çekilen fotoğraflarını ilk kez paylaştı.



Caner Erkin, doğum sonrası çekilen fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Caner Erkin paylaşımının altına şu notu düştü:

"Hislerimin tarifi yok,kelimeler yetmiyor,dua ediyorum sadece.. Sağlıklı ,vicdanlı, adil, ülkene yararlı biri olman için..Canım kızım bayramların en güzelisin .. Bizi aile olarak seçtiğin için şanslıyız.. İsteyen dileyen herkese nasip olsun dilerim, Allah seni ve tüm çocukları korusun.Ne bir eksik ne bir fazla ,CANIMSIN SEN. Mihran Ela ... Sizi çok seviyorum aşklarım❤️ Herkese İyi Bayramlar dilerim .. "





