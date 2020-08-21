Şükran Ovalı-Caner Erkin çiftinin kızları Mihran Ela 2 yaşına bastı

Oyucu Şükran Ovalı, futbolcu Caner Erkin ile 2017'de İtalya Roma’da nikah masasına oturmuştu. Çiftin bir yıl sonra Mihran Ela adını verdikleri kızları dünyaya gelmişti.

Ovalı ile Erkin'in kızları Mihran Ela önceki gün 2 yaşına bastı. 35 yaşındaki oyuncu, meslektaşlarının katıldığı küçük bir organizasyon ile kızının doğum gününü kutladı.

"İYİ Kİ DOĞDUN CAN PARÇAM"

Mihran Ela'ya mor bir elbise giydiren Şükran Ovalı, anne-kız pozunu "İyi ki doğdun benim can parçam. Bu şahane gün için gelen tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ederim" notuyla yayınladı.



Çiftin kızlarının yaş günü kutlamasında; Sarp Apak eşi Bengisu Uzunöz, Ezgi Mola ve sevgilisi Mustafa Aksakallı, Pelin Ermiş, Çiçek Acar gibi isimler katıldı.

"SENİ ÇOK SEVİYORUZ BABASI"



Öte yandan bu yıl Fenerbahçe'de forma giymeye hazırlanan Caner Erkin, kızının doğum gününe katılmadı.

Ovalı, kızı ile pasta üflerken çekilen bir fotoğrafı yayınlayarak altına "Bir ömür beraber Caner Erkin. Seni çok seviyoruz babası" notunu düştü.

