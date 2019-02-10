Şükran Ovalı, Şahan’ın yorumuna kayıtsız kalmadı

Sanat ve spor hayatının güzel bir birlikteliği olan Şükran Ovalı ve Caner Erkin evliliği mutlu bir şekilde devam ediyor. Örnek evliliklerini bir de bebekle taçlandıran ikili, dönem dönem sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları paylaşımlarla aşklarını gözler önüne seriyor. Ovalı geride bıraktığımız günlerde yine bu tarz bir paylaşımda bulundu.

Eşi Caner Erkin kendisine aşık bir şekilde bakarken çektiği selfieyi hesabından paylaşan Şükran Ovalı bu karesine çok sayıda yorum aldı. Ünlü dostlarının emojili beğenilerine yine emojilerle yanıt veren Ovalı, meslektaşı Şahan Gökbakar’ın fotoğraflarına yaptığı: “Victoria- David Becham’mı acaba” şeklindeki yoruma kayıtsız kalmadı ve “Ah be abicim yine güldürdün” şeklinde bir yanıt verdi.

