MAGAZİN

Şükran Ovalı, Şahan’ın yorumuna kayıtsız kalmadı

MAGAZİN HABERLERİ  | 10.02.2019 16:15 | Son Güncelleme

Oyuncu Şükran Ovalı, sosyal medya hesabı üzerinden eşi Caner Erkin'le birlikte görüldüğü bir kareyi paylaştı, Şahan Gökbakar'ın yorumuna tepkisiz kalmadı.

Şükran Ovalı, Şahan’ın yorumuna kayıtsız kalmadı

Sanat ve spor hayatının güzel bir birlikteliği olan Şükran Ovalı ve Caner Erkin evliliği mutlu bir şekilde devam ediyor. Örnek evliliklerini bir de bebekle taçlandıran ikili, dönem dönem sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları paylaşımlarla aşklarını gözler önüne seriyor. Ovalı geride bıraktığımız günlerde yine bu tarz bir paylaşımda bulundu.

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Eşi Caner Erkin kendisine aşık bir şekilde bakarken çektiği selfieyi hesabından paylaşan Şükran Ovalı bu karesine çok sayıda yorum aldı. Ünlü dostlarının emojili beğenilerine yine emojilerle yanıt veren Ovalı, meslektaşı Şahan Gökbakar’ın fotoğraflarına yaptığı: “Victoria- David Becham’mı acaba” şeklindeki yoruma kayıtsız kalmadı ve “Ah be abicim yine güldürdün” şeklinde bir yanıt verdi.

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Anahtar Kelimeler:
şükran ovalı Şahan Gökbakar

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