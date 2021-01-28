Sulama kanalı çöple doldu, taşkın son anda engellendi

Manisa’yı etkisi altına alan şiddetli fırtına ve sağanak yağış, çöple dolan ve tıkanarak su tutmaya başlayan sulama kanalında taşkına neden olmadan MASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından temizlenerek olabilecek bir sel felaketinin önüne geçildi. Sulama kanalının köprü geçişlerinin olduğu kısımlardan pet şişe, plastik atıklar, poşet, çuval ve ambalaj gibi evsel atıklar çıktı.

Manisa’nın Yunusemre ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi’nden geçen ve her şiddetli yağış sonrası taşkınlara neden olan sulama kanalında Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü erken temizlik çalışması yaparak olabilecek bir sel felaketinin önüne geçti. MASKİ Genel Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, derelerde taşkın yaşanmaması için çalışmalarını hızlandırdı. MASKİ ekipleri, Manisa merkezden geçen Devlet Su İşleri’ne (DSİ) ait sulama kanalının köprü geçişlerinde biriken çöpleri taşkına sebebiyet vermeden temizledi. Biriken çöpler arasında evsel atık olması dikkatlerden kaçmadı. Çöpler arasından çok sayıda pet şişe, ambalaj, plastik ve kağıt atıklar, poşet ve çuval çıktı. Çöpler, toplandıktan sonra bertaraf edilmek üzere katı atık bertaraf tesisine nakledildi.