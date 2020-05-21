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Sulama sezonu bayram sonu başlıyor

ANTALYA HABERLERİ  | 21.05.2020 16:54 | Son Güncelleme

Korkuteli sulama suyu barajından Ramazan Bayramı sonrası sulama sistemine suyu veriyor.

Korkuteli sulama suyu barajından Ramazan Bayramı sonrası sulama sistemine suyu veriyor. 15 bin metreküp su toplayan Korkuteli sulama suyu barajında, sulama sezonu hava koşullarına göre Haziran ayının ilk haftası itibariyle başlıyor. Korkuteli Sulama Birliği Başkanlığı, baraj suyunu Ramazan bayramı sonrası hava koşullarına göre Haziran ayının ilk haftasında bahçelere vermeye başlıyor. Eylül ayından bu yana sulama suyu barajında kapakların kapanmasıyla birlikte baraj su tutmaya başladı. Korkuteli Sulama Birliği tarafından işletilen 52 milyon metreküp su kapasiteli Korkuteli Barajı, ilçe çiftçisine damlama sistemi ile su verecek.
Bu yıl barajda 15 milyon metreküp su biriktiğini söyleyen Sulama Birliği Başkanı Semra Torun, “Artık suyu israf etmeyeceğiz. Damlama sulama sistemiyle çiftçilerimize su vereceğiz. Bayram sonrası sulama sezonunun başlatacağız. Özellikle vatandaşlarımızdan isteğimiz, sulama hazırlıklarının yapılması, hortumların yenilenmesi, tesisatları elden geçirilmesi konusunda gerekene yapsınlar. Şuna son yağmurlar ve barajını destekleyen Varsak çayı ve Bingeçit Koçantı deresinden gelen su ile barajımız su tutmaya devam ediyor” dedi.

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