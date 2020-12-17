Süleyman Hurma: G.Saray'a karşı 7 eksiğimiz var

Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, Galatasaray ile bu hafta oynayacakları maça 7 futbolcularından yoksun bir şekilde çıkacaklarını açıkladı.

iddaa risk yönetimi, Galatasaray'ın Karagümrük karşısındaki galibiyet oranını 1.95'ten 1.60'a çekti.

GALATASARAY'A KARŞI 7 EKSİĞİMİZ VAR

Takımdaki son durum hakkında TRTSpor'a açıklamlarda bulunan Süleyman Hurma, "Badou Ndiaye kulübede atıldı. Küçük sulardan birini içmiş ve sinirle yere atmış. Maç içinde böyle bir şey olabilir ama atıldı. Diğer oyuncumuz Erik Sabo da haksız yere atıldı, atılmakla kalmadı ve rapor edildi. Zaten pandemi var, sakatlıklar var, hakem arkadaşlarımız biraz hoşgörülü olmalı. Asıl amacımız oyuncuları sahada tutmak olmalı. Oyuncu, sizin yüzünüze karşı bir hakarette bulunmadıysa her şeyi de duymaya çalışmaya gerek yok. Galatasaray'a karşı da bu hafta 7 futbolcumuzdan yoksun sahaya çıkacağız" dedi.

HEDEFİMİZ AVRUPA

Karagümrük'ün yaptığı flaş transferlerden de söz eden Süleyman Hurma, "Avrupa kupalarına katılmak için bir hedef koyduk. Fabio Borini gibi dünya çapında bir oyuncu transfer ettik. Emre Çolak da Galatasaray ve Milli Takım'da çok önemli işler yaptı, Avrupa'da bizi temsil etti. Onun da çıkışa ihtiyacı var, inşallah kazanırız. Yaptığımız ve açıklamadığımız birkaç transfer daha var. Emre Çolak ile sezon sonuna kadar anlaştık, sezon sonu da anlaşırız diye söz kestik. Anlaştığımız oyuncular şu an oynuyor, o yüzden açıklayamıyorum. Yine yüksek seviyede oyuncular alacağız" şeklinde konuştu.