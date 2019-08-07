Süleyman Hurma: Mehmet Topal'ı karşılayacak seviyede değiliz

TFF 1. Lig'e yükselen Karagümrük'ün Başkanı Süleyman Hurma, Mehmet Topal iddialarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
A Spor'a konuşan ve Mehmet Topal'ın maliyetinin yüksek olduğunu belirten Hurma, "Mehmet Topal gibi bir oyuncuyu kadromda görmekten gurur ve şeref duyarım. Mehmet Topal A Milli Takım oyuncusu, uluslararası alanda da bilinen bir oyuncu. Yurt dışından da teklifler var. Bütçe olarak destekleyebilecek bir duruma sahip değiliz. Günün sonunda bir şey olur, kendi gücümüzü de 2'ye, 3'e katlayarak bunu gerçekleştirmek isteriz" ifadelerini kullandı.
Mehmet Topal, 2012'den bu yana oynadığı Fenerbahçe'den sözleşmesini feshederek ayrılmıştı.
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