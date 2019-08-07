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Süleyman Hurma: Mehmet Topal'ı karşılayacak seviyede değiliz

FUTBOL HABERLERİ  | 07.08.2019 07:41 | Son Güncelleme

Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, Mehmet Topal'ın maliyetini karşılayamayacaklarını söyledi.

Süleyman Hurma: Mehmet Topal'ı karşılayacak seviyede değiliz

TFF 1. Lig'e yükselen Karagümrük'ün Başkanı Süleyman Hurma, Mehmet Topal iddialarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

A Spor'a konuşan ve Mehmet Topal'ın maliyetinin yüksek olduğunu belirten Hurma, "Mehmet Topal gibi bir oyuncuyu kadromda görmekten gurur ve şeref duyarım. Mehmet Topal A Milli Takım oyuncusu, uluslararası alanda da bilinen bir oyuncu. Yurt dışından da teklifler var. Bütçe olarak destekleyebilecek bir duruma sahip değiliz. Günün sonunda bir şey olur, kendi gücümüzü de 2'ye, 3'e katlayarak bunu gerçekleştirmek isteriz" ifadelerini kullandı.

Mehmet Topal, 2012'den bu yana oynadığı Fenerbahçe'den sözleşmesini feshederek ayrılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
tff 1. lig karagümrük mehmet topal

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