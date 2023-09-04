Sultanbeyli Belediyesi’nin oluşturduğu konteyner evler depremzedelere nefes oldu

Hatay Kırıkhan’da depremin ardından konteyner kent kurma çalışmalarına başlayan ve kısa sürede konteynerleri depremzedelerin hizmetine sunan Sultanbeyli Belediyesi, ardından Osmaniye’nin Bahçe ilçesine de birçok kurum ile iş birliği yaparak konteyner kent kurdu.

6 Şubat’ta meydana gelen ve birçok ilde etkisini gösteren depremde Sultanbeyli Belediyesi depremin ilk anından itibaren bölgeye desteğini sürdürüyor. Tüm imkanlarını seferber ederek depremzede vatandaşların yanında olan belediye, şimdi de RGW-EARTHQUAKE3 Deprem Projesi çerçevesinde, AFAD’ın öncülüğünde Osmaniye’nin Bahçe İlçesindeki depremzede vatandaşlara 65 konteyner ev ulaştırdı. Titizlikle hazırlanan ve her türlü ihtiyaca göre oluşturulan konteyner evler, bölgede yerini aldı.

Sultanbeyli Belediyesi, RGW, Diyanet Canada, Cambridge Muslim Society, Humaniti, HCI, SKC, Toronto Islamic Society, Albanian Muslim Society, Muslim Society of Waterloo & Wellington Counties, Muslim Association of Hamilton, Blue Mosque Foundation Diyanet Edmonton, Cambridge Muslim Society, ve Kanata Muslim Association gibi kurumların katkılarıyla gerçekleştirilen projede konteyner evler ihtiyaç sahiplerinin kullanımına sunuldu.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, “Asrın felaketi 6 Şubat depremi hepimizi derinden üzdü. Depremin ilk olduğu andan itibaren tüm imkânlarımızı seferber ettik ve bölgedeki kardeşlerimizin yanında olduk. Devletimizin öncülüğünde de kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Hatay Kırıkhan’a konteyner mahallemizi oluşturduk ve orada yaşam devam ediyor. Daha sonra bölgeye nasıl katkı sağlarız diye çalışmalarımızı hızlandırmıştık. Ardından birçok yardım kuruluşuyla ortaklaşa projeler ürettik ve Osmaniye’nin Bahçe ilçesine de konteyner kent kurduk. Projeye katkı sunan tüm paydaşlara teşekkür ediyorum” dedi.

