YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hatay
  4. Sultanbeyli Belediyesi’nin oluşturduğu konteyner evler depremzedelere nefes oldu

Sultanbeyli Belediyesi’nin oluşturduğu konteyner evler depremzedelere nefes oldu

04.09.2023 10:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sultanbeyli Belediyesi, deprem bölgesindeki çalışmalarını 6 Şubat’tan bu yana hızla sürdürüyor.

Sultanbeyli Belediyesi’nin oluşturduğu konteyner evler depremzedelere nefes oldu

Hatay Kırıkhan’da depremin ardından konteyner kent kurma çalışmalarına başlayan ve kısa sürede konteynerleri depremzedelerin hizmetine sunan Sultanbeyli Belediyesi, ardından Osmaniye’nin Bahçe ilçesine de birçok kurum ile iş birliği yaparak konteyner kent kurdu.

6 Şubat’ta meydana gelen ve birçok ilde etkisini gösteren depremde Sultanbeyli Belediyesi depremin ilk anından itibaren bölgeye desteğini sürdürüyor. Tüm imkanlarını seferber ederek depremzede vatandaşların yanında olan belediye, şimdi de RGW-EARTHQUAKE3 Deprem Projesi çerçevesinde, AFAD’ın öncülüğünde Osmaniye’nin Bahçe İlçesindeki depremzede vatandaşlara 65 konteyner ev ulaştırdı. Titizlikle hazırlanan ve her türlü ihtiyaca göre oluşturulan konteyner evler, bölgede yerini aldı.

Sultanbeyli Belediyesi, RGW, Diyanet Canada, Cambridge Muslim Society, Humaniti, HCI, SKC, Toronto Islamic Society, Albanian Muslim Society, Muslim Society of Waterloo & Wellington Counties, Muslim Association of Hamilton, Blue Mosque Foundation Diyanet Edmonton, Cambridge Muslim Society, ve Kanata Muslim Association gibi kurumların katkılarıyla gerçekleştirilen projede konteyner evler ihtiyaç sahiplerinin kullanımına sunuldu.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, “Asrın felaketi 6 Şubat depremi hepimizi derinden üzdü. Depremin ilk olduğu andan itibaren tüm imkânlarımızı seferber ettik ve bölgedeki kardeşlerimizin yanında olduk. Devletimizin öncülüğünde de kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Hatay Kırıkhan’a konteyner mahallemizi oluşturduk ve orada yaşam devam ediyor. Daha sonra bölgeye nasıl katkı sağlarız diye çalışmalarımızı hızlandırmıştık. Ardından birçok yardım kuruluşuyla ortaklaşa projeler ürettik ve Osmaniye’nin Bahçe ilçesine de konteyner kent kurduk. Projeye katkı sunan tüm paydaşlara teşekkür ediyorum” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Esendere Gümrük Kapısında 153 kilogram eroin ele geçirildiEsendere Gümrük Kapısında 153 kilogram eroin ele geçirildi
Depremden etkilenen illerdeki okullarda uyum eğitimi başladıDepremden etkilenen illerdeki okullarda uyum eğitimi başladı
Kütahya’da durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirildiKütahya’da durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirildi
Anahtar Kelimeler:
Hatay

Hatay Namaz Vakitleri 4 Eylül Pazartesi

İmsak
04:40
Sabah
06:02
Öğle
12:40
İkindi
16:16
Akşam
19:08
Yatsı
20:24
Hatay ECZANELER
Hatay ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tuvalet sırasında kavga çıktı! Ortalık karıştı

Tuvalet sırasında kavga çıktı! Ortalık karıştı

Okula ve Şehre Dönüş fırsatları başladı! Binlerce ürün yarı fiyatına...

Okula ve Şehre Dönüş fırsatları başladı! Binlerce ürün yarı fiyatına...

Sevgilisi beğenmediği için boyunu uzatmak istedi! Ameliyat oldu

Sevgilisi beğenmediği için boyunu uzatmak istedi! Ameliyat oldu

Dehşet anları kamerada! Koşarak 76 yaşındaki kadına saldırdı

Dehşet anları kamerada! Koşarak 76 yaşındaki kadına saldırdı

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley'de indirim devam ediyor

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley'de indirim devam ediyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.