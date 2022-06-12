Sultanbeyli'de bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

İSTANBUL (AA) - Sultanbeyli'de bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Mecidiye Mahallesi Afyon Caddesi'ndeki binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın, yandaki binalara sıçramadan söndürüldü.

Yangın nedeniyle binanın çatısında hasar oluştu.



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