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Sultanbeyli’de husumetli oldukları akrabalarının iş yerini pompalı tüfekle kurşunladılar

23.03.2023 11:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sultanbeyli’de 2 yıldır husumetli oldukları akrabasının iş yerinin önüne gece saatlerinde otomobil ile gelen şüpheliler, pompalı tüfekle iş yerini kurşunladılar.

Korku dolu saldırı anları ve ardından polis otolarının olay yerine geldiği anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Sultanbeyli’de geçtiğimiz Perşembe günü gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre Tarık Bozat’a ait iş yeri 2021 yılından beri husumeti devam eden akrabaları tarafından kurşunlandı. Gece saatlerinde iş yerinin bulunduğu sokağa otomobil ile gelen şüpheli şahıslar aracın camından çıkardıkları pompalı tüfekle iş yerini kurşunladı. Saniyeler içerinde gerçekleşen olayda 9 isabetli kurşun kepengi delerek içeriye girdi. Gece saatlerinde iş yerinde kimsenin olmaması muhtemel bir faciayı önledi. Binalarda oturanların ihbarı üzerine olay gerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri tüm ipuçlarını araştırdı.

2021 yılında da aracını kundaklamışlar
Husumetli akrabaların iddiaya göre 2021 yılı Ağustos ayında ise Tarık Bozat’ın Sancaktepe’de evinin önünde park halinde bulunan aracını kundakladıkları öğrenildi. Yaşanan olay basında da yer edinmişti.

Saldırı anı kamerada
Pompalı tüfekli saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şüpheliler araç ile iş yeri önüne yanaşarak ateş açıyor ve uzaklaşıyor. Kısa süre sonra polis otolarının olay yerine geldiği görülüyor.

“9 EL ATEŞ AÇILMIŞ”

İş yeri kurşunlanan Tarık Bozat, “Geçen hafta Perşembe günü saat 00.30 sıralarında ofisimize ateş açıldığı söylendi. Biz gelip güvenlik kamera görüntülerine baktığımızda bir araç sokağın başından giriyor ve 9 el ateş açıyor. Komşular silah seslerini duyarak dışarı çıkmışlar. Şahıslar buraya geliyor araç durmadan 9 el ateş açıyorlar daha ihbar üzerine olay yerine ekip otoları geliyor. Kepenkleri delik deşik olmuş, içerdeki camlar da kırılıyor.” diye konuştu.

“Daha önceden arabamı kundakladılar”
Saldırının husumetli olduğu akrabaları tarafından gerçekleştirildiğini iddia eden Bozat, “Bizim memleketten husumetli olduğumuz kişiler var. Arazi meselesi diyorlar ama bize göre öyle bir şey yok. Bundan 1 buçuk yıl önce kardeşimin üzerine ateş açtılar. Kardeşim ağır yaralandı. Şahıs yakalandı ama serbest bırakıldı. Elini kolunu sallayarak geziyor. O olaydan 3 ay sonra Sancaktepe’de evimin önünde arabamı kundakladılar. Şahıslar yakalandı yine serbest bırakıldı. Bundan 3 buçuk ay önce köydeki evimiz ateşe verildi tamamen yandı. En son olay da dükkanımızın kurşunlanması oldu. Yetkililerden suçluların yakalanmasını bekliyoruz. Adalete güvenimiz tamdır. “ diye konuştu.

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