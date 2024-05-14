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  4. Sultanbeyli'de park halindeki otomobilden hırsızlık yapan 2 zanlı tutuklandı

Sultanbeyli'de park halindeki otomobilden hırsızlık yapan 2 zanlı tutuklandı

AA AA
14.05.2024 10:22
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Sultanbeyli'de park halindeki otomobilden bilgisayar çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan yabancı uyruklu 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, bilgisayar mühendisi U.A'nın 30 Nisan'da Hasanpaşa Mahallesi Atatürk Caddesi'nde park halindeki aracından bilgisayarının çalındığı ihbarı üzerine çalışma yürüttü.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, adres ve kimliklerini belirlediği yabancı uyruklu şüpheliler G.K. (52) ve G.C'yi (48) Fatih'te yakaladı.

Yapılan araştırmada şüphelilerin aynı tarihte Bursa'da da benzer şekilde otomobilden hırsızlık olayına karıştıkları tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Sultanbeyli Otomobil bilgisayar

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