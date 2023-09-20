Sultanbeyli’de sokağa dökülen maddeden yayılan koku paniğe neden oldu

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve AFAD ekiplerince inceleme yapıldı.

Olay, Sultanbeyli’nin Akşemsettin Mahallesi Manyas Sokak’ta yaşandı. İddiaya göre, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yaklaşık 2 gün önce yol kenarında bulunan rögar kuyusuna kimyasal madde döküldü. Kuyudan yola taşan madde yol kenarındaki dereye de aktı. Madde nedeniyle çevreye yayılan kokudan rahatsız olan mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine aynı zamanda itfaiyenin ‘tehlikeli madde müdahale aracı’ ile AFAD ekipleri de sevk edildi. Ekipler tarafından özel cihazlar ile yapılan incelemede, PH değerleri ölçülen maddenin asidik bir madde olduğu tespit edildi. Yapılan incelemenin ardından yolda bulunan madde, itfaiye tarafından tazyikli su sıkılarak temizlendi.

Olay hakkında konuşan Destegül Mercan, “Dün ve bugün koku vardı. Tanınmayan bir kokuydu, çok kötüydü. Bilinmeyen bir koku. Şimdiye kadar almadığım bir koku. Dün fark ettim, rahatsız edici. İnşallah temizlerler” dedi.

