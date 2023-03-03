Sultanbeyli'de taksi ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Mecidiye Mahallesi Demokrasi Caddesi'nde seyir halinde olan Taner B. idaresindeki 52 KF 928 plakalı hafif ticari araç, Serin Sokak'tan caddeye çıkan Erkan P'nin kullandığı 34 TJS 55 plakalı ticari taksi ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle taksi sürücüsü Erkan P. ile hafif ticari aracın sürücü Taner B. ve yanındaki Ömer B. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle caddede oluşan trafik yoğunluğu ise araçların olay yerinden kaldırılması sonucu normale döndü.

