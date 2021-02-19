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Sultangazi Belediye Başkanı Başkan Dursun’dan esnaf ziyaretleri

19.02.2021 16:20 | Son Güncelleme:
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Sultangazi Belediye Başkanı Av.

Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, pandemi döneminde de esnaf ziyaretlerinde hız kesmiyor. Yapılan hizmetler hakkında esnafla fikir alış-verişinde bulunan Başkan Dursun, görüş ve talepleri de dinleyerek sorunları not alıyor.
İlçe sakinleriyle bir araya gelen Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, esnaf ziyaretlerine devam ediyor. Yapılan çalışmalar hakkında esnafı bilgilendiren Başkan Dursun, onların talep ve görüşlerini de dinliyor.
Güçlü esnaf, güçlü Sultangazi diyen Başkan Dursun, esnafın bölgesel kalkınmayı hızlandırdığının altını çizerek sözlerine şöyle devam etti: “Esnafın güçlenmesi Sultangazimizin güçlenmesi demektir. Bu yüzden sık sık onlarla bir araya geliyor, fikir alış-verişinde bulunuyoruz. İhtiyaçları varsa, elimizden gelen desteği gösteriyoruz.”
Başkan Dursun gerek ilçe halkıyla, gerekse esnafla sürekli iletişim halinde olduklarını da belirtti. Başkan Dursun, “Hep Birlikte Daha İyiye diyerek çıktığımız bu yolda Sultangazimizi hak ettiği yere ulaştırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Sadece hizmetlerimizle değil, muhabbetimizle de komşularımızın gönlünde yer edinebilmişsek ne mutlu bize” diye konuştu.
Esnafa hayırlı işler dileyen Başkan Dursun, pandemi döneminde özellikle üzerinde durulması gereken maske, mesafe ve temizlik konusunda hatırlatmalarda da bulunuyor.

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