YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Sultangazi’de direğe dolanan bayrağı düzelten karga kamerada

Sultangazi’de direğe dolanan bayrağı düzelten karga kamerada

06.11.2023 14:19 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sultangazi’de bir inşaatın çatısında lodos nedeniyle direğe dolanan bayrağı düzeltmek için mücadele eden karganın o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul’da hafta sonu etkili olan lodos nedeniyle Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi’nde yapımı devam eden bir inşaatın çatısındaki bayrak rüzgarın etkisiyle direğe dolandı. Bayrağın direğe dolandığını fark eden karga ise gagasıyla dakikalarca bayrağı düzeltmek için mücadele etti. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

“BAYRAĞIMIZI DA GÖKLERDE UÇURUYORUZ, KARGALAR DA BAYRAĞI AÇARAK BUNA YARDIMCI OLMUŞLAR”

Kargaların bayrağı düzeltmeye çalıştığını anlatan Kazım Dayıoğlu "İnşaatın sahibiyiz. Dün havanın çok lodoslu olmasından dolayı burada asmış olduğumuz bayrak birbirine sarılmış. Çalışanlar da olmadığı için 2 tane karga gelmiş bayrağı açmaya uğraşmışlar. Bir arkadaş da bize haber verdi bende geldim düzelttim. Bayrağımızı da göklerde uçuruyoruz, kargalar da bayrağı açarak buna yardımcı olmuşlar " dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Edirne jandarmasından uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltıEdirne jandarmasından uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
Muğla’da görev yapan öğretmen takımı ile birlikte dünya ikincisi olduMuğla’da görev yapan öğretmen takımı ile birlikte dünya ikincisi oldu
Balıkesir Büyükşehir’den ’Seyit Onbaşı’ filmine davetBalıkesir Büyükşehir’den ’Seyit Onbaşı’ filmine davet
Anahtar Kelimeler:
Sultangazi

İstanbul Namaz Vakitleri 6 Kasım Pazartesi

İmsak
06:06
Sabah
07:33
Öğle
12:53
İkindi
15:36
Akşam
18:02
Yatsı
19:24

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 6 Kasım Pazartesi

Abay eczanesi
Bahcelievler
Hikmet eczanesi
Atasehir
Ari eczanesi
Esenyurt
Emre eczanesi
Bahcelievler
Sema eczanesi
Gungoren
Ada eczanesi
Esenyurt
Cadde eczanesi
Maltepe
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Herkes bu belediye başkanını konuştu! "Aşka devam" pozu geldi

Herkes bu belediye başkanını konuştu! "Aşka devam" pozu geldi

Merrell outdoor bot indirimde! Su geçirmez, dayanıklı, rahat...

Merrell outdoor bot indirimde! Su geçirmez, dayanıklı, rahat...

Okul servisi şoförü ortaokul öğrencisinin boğazına yapıştı

Okul servisi şoförü ortaokul öğrencisinin boğazına yapıştı

Skandal anlar! Kadın yolcunun eteğinin altını fotoğrafladı

Skandal anlar! Kadın yolcunun eteğinin altını fotoğrafladı

Çok satanlarda ilk sırada! Columbia Woodburn 2'de indirim

Çok satanlarda ilk sırada! Columbia Woodburn 2'de indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.