YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Sultangazi’de işçilerin kaldığı konteyner alev alev yandı

Sultangazi’de işçilerin kaldığı konteyner alev alev yandı

24.11.2022 08:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sultangazi’de hurdalık alanda bulunan işçilerin kaldığı konteyner alev alev yandı. İşçilerin, yangın çıktığı sırada konteynerde olmaması faciayı önledi.

Sultangazi’de işçilerin kaldığı konteyner alev alev yandı

Yangın, akşam saatlerinde Sultangazi Cebeci Mahallesi 2574 Sokak’taki hurdalık alanda çıktı. Edinilen bilgiye göre, hurdalık alan içinde bulunan konteyner işçiler ayrıldıktan kısa süre sonra yanmaya başladı. Hurdalık alandan alevler yükseldiğini gören vatandaşlar olayı itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri de çevre güvenliğini sağladı. Ekiplerin müdahalesi, konteynerden yükselen alevlerin yan tarafta bulunan fabrikaya sirayet etmesini önledi. Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul Emniyet Müdürlüğünden zehir tacirlerine darbe: 3 ton uyuşturucu madde ele geçirildiİstanbul Emniyet Müdürlüğünden zehir tacirlerine darbe: 3 ton uyuşturucu madde ele geçirildi
Oto galeride çıkan yangında 6 araç kullanılamaz hale geldiOto galeride çıkan yangında 6 araç kullanılamaz hale geldi
Düzce’de depremin ardından bir iş yeri yıkıldıDüzce’de depremin ardından bir iş yeri yıkıldı
Anahtar Kelimeler:
yangın

İstanbul Namaz Vakitleri 24 Kasım Perşembe

İmsak
06:25
Sabah
07:55
Öğle
12:56
İkindi
15:24
Akşam
17:47
Yatsı
19:11
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yılın o zamanları başladı: Artık her şey mümkün

Yılın o zamanları başladı: Artık her şey mümkün

Bu işin şakası yok! Hayati risk inanılmaz: Israra bir son verin

Bu işin şakası yok! Hayati risk inanılmaz: Israra bir son verin

Onlarca kategorideki binlerce üründe çılgın indirim! Hızlı davranan kazanıyor

Onlarca kategorideki binlerce üründe çılgın indirim! Hızlı davranan kazanıyor

En tatlı zehir! Çocuklara kesinlikle vermeyin

En tatlı zehir! Çocuklara kesinlikle vermeyin

İkisi de 'Evet' dedi! Aynı şeyi planladıklarından habersizlerdi

İkisi de 'Evet' dedi! Aynı şeyi planladıklarından habersizlerdi

Bakmadan geçmeyin! Kasım ayının en çok satan ürünlerini sizin için derledik

Bakmadan geçmeyin! Kasım ayının en çok satan ürünlerini sizin için derledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.