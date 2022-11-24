Sultangazi’de işçilerin kaldığı konteyner alev alev yandı

Yangın, akşam saatlerinde Sultangazi Cebeci Mahallesi 2574 Sokak’taki hurdalık alanda çıktı. Edinilen bilgiye göre, hurdalık alan içinde bulunan konteyner işçiler ayrıldıktan kısa süre sonra yanmaya başladı. Hurdalık alandan alevler yükseldiğini gören vatandaşlar olayı itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri de çevre güvenliğini sağladı. Ekiplerin müdahalesi, konteynerden yükselen alevlerin yan tarafta bulunan fabrikaya sirayet etmesini önledi. Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

