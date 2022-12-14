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Sultangazi’de onlarca binanın görüntülü konuşma sistemlerini çaldılar

14.12.2022 10:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sultangazi’de bir hafta içinde iki ayrı mahalleye dadanan hırsızlar gündüz vakti onlarca binanın görüntülü konuşma sistemlerini çaldı.

Yaşanan hırsızlıklar nedeniyle çok sayıda bina zilsiz kalırken daire sahipleri ise duruma tepki gösterdi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Uğur Mumcu ve Cebeci Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yan yana bulunan iki ayrı mahalleye dadanan hırsızlar, bir hafta içinde özellikle yeni yapılmış ve kalabalık olmayan binalara ait görüntülü konuşma sistemi olan diyafonlarını çaldı. Kısa zamanda yeni binalara dadanan hırsızlar nedeniyle apartmanların görüntülü görüşme sistemlerini çalınan daire sahipleri ise bu durumun bir an önce sonlanmasını istiyor.

Daire sahiplerinden Berkay Hacıoğlu, ’’Geçtiğimiz hafta sonu gündüz vakti markete diye çıktığımda döndüğümde baktım ki diyafonun yerinde olmadığını öğrendim. Tabii bu durum ister istemez insanların canını sıkabiliyor. Daha sonrasında ailemin yanına çıktığımda bu durumdan bahsettim sonrasında bizim mahallede olduğu gibi aynı zamanda Cebeci Mahallesi tarafında ve civar yerlerde de yaklaşık 20 - 30 kişinin daha mağdur olduğunu duyduk. Sonrasında elektrikçiyi aradım abi ne yapabiliriz gibisinden ve ortalama maliyeti nedir diye sordum. Ortalama 2 bin 500 ile 3 bin lira arasında başlayıp 15 bin liraya ya kadar çıktığını söyledi. Biz de ortalama fiyatlı olanından yine eskisinden taktırmayı düşündük ve taktırdık. Duydum ki bazı insanlar çelik kasadan koruma taktırıyorlar ki bir daha yaşanmasın ve mağdur olmasın gibisinden. Biz şu an öyle bir şey yaptırmadık fakat vida ile sağlamlaştırdık diyebilirim. Düşündük aslında tekrar çalacaklar ne yapsak eski sisteme mi dönsek diye bu defa da elektrikçinin dediği bina içinde yeniden tadilat olacak sistem komple değişeceğinden dolayı yenisini takmamız daha mantıklı olur ve daha hesaplıya gelir biz de o şekilde yol aldık" dedi.

Tekrar çalacaklar korkusuyla yeniden diyafon taktırmadıklarını kaydeden Abdulkadir Çiçek, "Yaklaşık 2-3 gün önce bizim binanın diyafonlarını çaldılar. Artık maalesef taktıramıyoruz taktırsak bir daha çalacaklar diye korkuyoruz. Aynı zamanda sadece bizim bina değil komşulara da söyledik komşulardan da bayağı çalmışlar diyafonlarını. Hem Cebeci Mahallesi’nden hem de Uğur Mumcu Mahallesi’nden bayağı binaların diyafonlarını çalmışlar. Tekrar çalacaklar diye şu an takmadık binamız şu an diyafonsuz” şeklinde konuştu.

Bölgede müteahhitlik yapan Güray Örs, "Sultangazi’de inşaat işi ile uğraşıyorum. Son zamanlarda Uğur Mumcu ve Cebeci Mahallesi’nde yaptığımız yeni binaların görüntülü güvenlik kamera sistemlerinin çalındığına dair şikayetler gelmeye başladı bize. Bunlar vatandaşı mağdur ediyor, cihazların fiyatları 2 bin 500 TL ile 10 bin TL arasında değişiyor" ifadelerine yer verdi.

Yaşanan hırsızlık olayı nedeni ile çok sayıda bina sakini mağdur olurken duruma tepki gösteren vatandaşların, çalınan cihazların tedbir amacı ile demir çerçeve yaptırarak duvara monte edilen cihazın görüntüsü ise kameraya yansıdı. Görüntülerde cihazlar çalındığı için kablolarının açıkta kaldığı ve bir vatandaşın ise tedbir amacı ile cihaza demirden çerçeve yaptırarak beton ile duvara sabitlediği görülüyor.

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