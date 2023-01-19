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Sultangazi’de otomobille çarpışan motosikletli kurye yaralandı

19.01.2023 09:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sultangazi’de sipariş götüren motosikletli kurye ile otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan kurye olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Olay saat 17.00 sıralarında Cebeci Mahallesi Eski Edirne Asfaltı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre aldığı siparişi müşteriye götürmek üzere yolan çıkan Yasin Küçük isimli motosikletli kurye, tramvay yolundan karşıya geçmek istediği esnada seyir halindeki 34 JH 1385 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kaza sonrası motosikletli kurye savrularak yere düşerken yardımına çevredeki vatandaşlar ve meslektaşları koştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri bölgede trafik akışını sağlayarak güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise göğsünden yaralanan Küçük’e ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Kazanın ardından otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken otomobil ise çekiciye yüklenerek otoparka çekildi.

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