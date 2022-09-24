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Sultangazi'de tramvaya çarpan motosikletteki kişi ağır yaralandı

24.09.2022 11:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Sultangazi'de meydana gelen kazada motosikletteki kişi, tramvayın altında sürüklenerek ağır yaralandı.

Ekrem B'nin (18) kullandığı motosiklet, Eski Edirne Asfaltı Caddesi Hacı Şükrü Tramvay Durağı'nda Mescid-i Selam yönüne seyreden tramvaya yandan çarptı.

Kazada motosiklette bulunan İdris A. (19) dengesini kaybederek tramvayın altına düştü.

Tramvayın altında sürüklenen İdris A, Ekrem B. tarafından raylardan alınıp kaldırıma çıkarıldı.

Araçla özel hastaneye götürülen, müdahalesinin ardından Sultangazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen İdris A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

- Kaza anı güvenlik kamerasında

Kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde iki kişinin bulunduğu motosikletin tramvaya çarpması ve bir kişinin tramvayın altında kalarak sürüklenmesi yer alıyor.

Kayıtların devamında motosiklet sürücüsünün arkadaşını raylardan kaldırdığı, çevredekilerin yardımıyla yaralının araca bindirildiği görülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Sultangazi tramvay kaza

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