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Sultangazi'de yol çökmesi sonucu İSKİ'ye ait su borusu patladı

02.06.2022 11:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sultangazi'de yol çökmesi sonucu İSKİ'ye ait su borusu patladı

İSTANBUL (AA) - Sultangazi'de inşaat alanının yanında yol çökmesi nedeniyle İSKİ'ye ait su borusu patladı.

Eski Habipler Mahallesi Çınarlı Caddesi'nde bina inşaatı yapılan alanın yanındaki yol, henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.

Çökme nedeniyle inşaatın istinat duvarı zarar görürken İSKİ'ye ait su borusu da patladı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine İSKİ, zabıta ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, çökmenin yaşandığı caddede geniş güvenlik önlemleri alırken, İSKİ ekipleri de suyu keserek onarım çalışması başlattı. Çöken alanda bulunan inşaata ait demirler vinç yardımıyla kaldırıldı.

İnşaat şirketinin yetkilileri, çökmenin İSKİ'ye ait su borusunun patlamasından kaynaklandığını savunurken, İSKİ yetkilileri ise inşaatın demirlerinin ağırlığı nedeniyle çökmenin meydana geldiğini belirtti.

Olay nedeniyle Çınarlı Caddesi trafiğe kapatılırken, ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

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