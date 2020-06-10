Sultangazi’ye taziye evi

Sultangazi Belediyesi, toplumsal dayanışma ve beraberliği pekiştiren taziye evlerini ilçeye kazandırmak için çalışmalarını sürdürüyor. İsmetpaşa Mahallesi’nde halka hizmet verecek taziye evinin inşaatı hız kesmeden devam ediyor. İnşaatın kısa sürede tamamlanması planlanıyor.

Sultangazi Belediyesi, cenaze sahibinin acısına ortak olmak ve yükünü bir nebze olsun hafifletmek için ilçeye taziye evleri kazandırıyor. Toplumda önemli bir yer tutan taziye geleneğini yaşatan taziye evleri, cenaze sahiplerine büyük kolaylık sağlıyor.

İsmetpaşa Mahallesi’nde hizmet verecek olan taziye evinin inşaatı sürüyor. Selçuklu ve Osmanlı mimarisinden esinlenerek tasarlanan taziye evi, bin 556 metrekarelik bir alanı kaplıyor. Dört katlı ve iki ayrı girişi bulunacak olan bina, taziye kabulünün dışında mahalle sakinlerine birçok hizmet sunacak.

Kadın-erkek ayrı taziye kabulü ve mescitler

Cenaze sahiplerinin rahatça misafirlerini ağırlayıp, taziyeleri kabul etmesi adına kadın ve erkekler için ayrı alanlar oluşturuluyor. Yemekhanenin de yer aldığı taziye evinde, kadın ve erkekler için ayrı mescit alanları da bulunuyor.