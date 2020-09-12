Sultanlar Ligi'nde derbinin galibi Fenerbahçe Opet

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin ilk haftasında Fenerbahçe Opet, Beşiktaş'ı 3-0 yendi. Böylelikle sezonun ilk derbisinde kazanan Fenerbahçe, lige iyi bir başlangıç yaptı.
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Aylin Nazire Turnaoğlu, İbrahim Acar
Fenerbahçe Opet: Cansu Çetin, Bahar Toksoy Guidetti, Lila Şengün, Mhajlovic, Dicle Nur Babat, Vargas (Melis Yılmaz, Aylin Sarıoğlu, Bianka, İpar Özay Kurt, Beliz Başkır, Ceren Kestirengöz)
Beşiktaş: Zeynep Batmaz, Rida Erlalelitepe, Bengisu Aygün, Seray Altay, Seda Aslanyürek, Sinem Yıldız (Ece Güneşen, Derin Ezgi Taşdemir, Sude Pehlivan, Elif Teksoy, Gökçe Akkaya)
Setler: 25-12, 25-19, 25-12
Süre: 69 dakika (20, 26, 23)
(AA)
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