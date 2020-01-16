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  4. Sultanlar Zeybek ekibinden Ataç’a ziyaret

Sultanlar Zeybek ekibinden Ataç’a ziyaret

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 16.01.2020 13:55 | Son Güncelleme

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt.

Sultanlar Zeybek ekibinden Ataç’a ziyaret

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Eskişehir Sultanlar Zeybek Ekibi Kültür Derneği Başkanı Sultan Sarı ve dernek üyeleriyle bir araya geldi.
Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile temaslarını sürdürmeye devam ediyor.
Son olarak Eskişehir Sultanlar Zeybek Ekibi Kültür Derneği Başkanı Sultan Sarı ve dernek üyeleri, Başkan Ataç’ı makamında ziyaret etti. Ziyaret hakkında bir değerlendirmede bulunan Sarı, “Yörük ve Türkmen kültürünü tanıtan bir proje hayata geçirmeyi planlıyoruz. Bu projemiz hakkında ve diğer faaliyetlerimiz hakkında başkanımıza bilgiler verdik. Ayrıca kendisine gösterdiği misafirperverlikten dolayı da çok teşekkür ederiz” dedi.
Başkan Ataç da, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Sarı ve beraberindekilere çalışmalarında başarılar diledi.
Ziyaret, günün anısına çektirilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.

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