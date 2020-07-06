YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Amasya
  4. Suluova’da korona virüs tedbirleri kapsamında sokak düğünleri yasaklandı

Suluova’da korona virüs tedbirleri kapsamında sokak düğünleri yasaklandı

AMASYA HABERLERİ  | 06.07.2020 15:44 | Son Güncelleme

Suluova İlçe Kaymakamı Erdoğan Kanyılmaz başkanlığında toplanan İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı karara göre Suluova’da korona virüs tedbirleri kapsamında sokak düğünleri yasaklandı.Toplantıda şu karar açıklandı:"İlçe merkezinde 06.07.2020 ve 31.07.2020 tarihleri arasında mahalle ve sokak aralarında düğün, nişan, kına gecesi, asker uğurlaması, mevlit, taziye gibi etkinliklerin Covid-19 salgınının yayılma riskini artıracağından dolayı kontrolünün ve denetiminin sağlanmasının mümkün görülmemesi sebebiyle kısa süreliğine yasaklanmasına, düğün salonlarında ve köylerde ise(mevlit, taziye, asker uğurlamaları hariç tutulmak kaydıyla) bu tarz etkinliklerin belirli denetimler altında ve açıklanan gerekli kurallara uyulması şartıyla düzenlenmesine karar verilmiştir" denildi.

Suluova’da korona virüs tedbirleri kapsamında sokak düğünleri yasaklandı

Suluova İlçe Kaymakamı Erdoğan Kanyılmaz başkanlığında toplanan İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı karara göre Suluova’da korona virüs tedbirleri kapsamında sokak düğünleri yasaklandı.
Toplantıda şu karar açıklandı:
"İlçe merkezinde 06.07.2020 ve 31.07.2020 tarihleri arasında mahalle ve sokak aralarında düğün, nişan, kına gecesi, asker uğurlaması, mevlit, taziye gibi etkinliklerin Covid-19 salgınının yayılma riskini artıracağından dolayı kontrolünün ve denetiminin sağlanmasının mümkün görülmemesi sebebiyle kısa süreliğine yasaklanmasına, düğün salonlarında ve köylerde ise(mevlit, taziye, asker uğurlamaları hariç tutulmak kaydıyla) bu tarz etkinliklerin belirli denetimler altında ve açıklanan gerekli kurallara uyulması şartıyla düzenlenmesine karar verilmiştir" denildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Hiç acımadan kestirdi! İnanılmaz değişim Hiç acımadan kestirdi! İnanılmaz değişim
PARTNER Kentin her yerini sardı! Vatandaşları endişelendiren olay Kentin her yerini sardı! Vatandaşları endişelendiren olay

En Çok Okunan Yerel Haberler

Çıplak elle balık tutan adamın yeteneği şaşırttı

Çıplak elle balık tutan adamın yeteneği şaşırttı

Van’da ’15 günlük’ yasaklama

Van’da ’15 günlük’ yasaklama

Söke’de iki grup arasında silahlı kavga 2 kişi hayatını kaybetti

Söke’de iki grup arasında silahlı kavga 2 kişi hayatını kaybetti

En sıcak günlerde bile onlara durmak yok

En sıcak günlerde bile onlara durmak yok

Mangal kömürü üretmek için gece gündüz mesai yapıyorlar

Mangal kömürü üretmek için gece gündüz mesai yapıyorlar

Bakanı Kurum’dan sanayi esnafına müjdeli haber

Bakanı Kurum’dan sanayi esnafına müjdeli haber

Amasya Namaz Vakitleri 6 Temmuz Pazartesi

İmsak
03:09
Sabah
05:05
Öğle
12:46
İkindi
16:45
Akşam
20:18
Yatsı
22:05

Amasya Nöbetçi Eczaneler 6 Temmuz Pazartesi

Koçbaş Eczanesi
Merkez
Yeşilova Eczanesi
Merkez
Evren Eczanesi
Goynucek
Yeni Eczanesi
Gumushacikoy
Sağlık Eczanesi
Merzifon
Serpil Eczanesi
Suluova
Tiryakioğlu Eczanesi
Tasova
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Kaymakam Demirkale: "Jandarmanın başarıları bizleri gururlandırıyor"

Kaymakam Demirkale: "Jandarmanın başarıları bizleri gururlandırıyor"

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Amasya'da Milli Mücadele ve Amasya Genelgesi'nin 101. yılı etkinlikleri sürüyor

Amasya'da Milli Mücadele ve Amasya Genelgesi'nin 101. yılı etkinlikleri sürüyor

Amasya’yı dolu vurdu

Amasya’yı dolu vurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.