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Suluova’da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

06.12.2023 10:52 | Son Güncelleme:
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Amasya’nın Suluova ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda evinde uyuşturucu maddeler ele geçirilen 1 kişi gözaltına alındı.

Suluova’da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde Suluova ilçe merkezinde O.A.nın uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptığı yönünde bilgi alındı. Şahsın Cumhuriyet Mahallesinde bulunan evinde yapılan aramada 1 hassas terazi, 11 uyuşturucu/uyarıcı madde kullanma aparatı, 20 gr metamfetamin, 5 gr kubar esrar, saksı içerisine dikili (3) adet kenevir bitkisi tespit edilerek el konuldu.

Şüpheli O.A gözaltına alınarak adli işlemlere başlandı.

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