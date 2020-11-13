Sumak ve sumak çayı nelere faydalı?

Sumak bitkisinin meyveleri kırmızı renkte, şekli ise; tane biçimindedir. Ekşi bir tada sahiptir. Sumak faydası ile kalmayıp, yemeklere lezzet de katar. Sizler için hazırladığımız yazıda sumak çayından sumak suyuna kadar birçok bilgi edinebileceksiniz... Sumak Faydaları Nelerdir? Baharat veya çay olarak tüketilebilen sumak, sağlık açısından fazlasıyla önemli bir bitkidir. Antioksidan özelliğine sahip olması bu bitkinin değerini artırır. Ayrıca mineral ve vitamin deposu olan bu bitkiyi gün içerisinde öğünlere eklemek gereklidir. Öncelikli olarak sumak, çok güçlü antioksidan özelliklere sahip olması sayesinde kanser riskini azaltarak koruyucu bir etki gösterir. Ek olarak yüksek kolesterole karşı harika bir düzenleyici olan sumak, kalp ve damar hastalıkları gibi kronik hastalıkların oluşmasını engellemeye yardımcı olur. Ülkemizde yetişen ve çoğu hastalığın önleyicisi olan sumak, güneydoğu ve doğu şehirlerinde fazlasıyla tercih edilir. Sıklıkla salata ve yemekler için kullanılır. Baharat olarak kullanımının yanı sıra çay olarak da tüketilebilen sumağın faydaları saymakla bitmez. Kişilerin bu besini öğünlerinin yanında tüketmesi önerilir.

Sumak faydalarından birisi de; kan şekerini düzenlemesidir. Bundan dolayı diyabet hastalığı için etkili bir bitkidir. Yapılan araştırmalara göre sumak kullanımı diyabet hastalığı için tedavi destekleyicisidir.

Sumak bitkisinin en bilinen faydalarından biri de; hazımsızlığa iyi gelmesidir. Bu özelliğiyle midedeki kramp, ağrı ve gaz gibi problemlere karşı etkili bir çözümdür. Sumak etkili bir diüretik bitkidir. Diüretik etkisi vücut için idrar söktürücü bir özellik anlamına gelir. Bu etkisi sayesinde idrar yolu enfeksiyonlarının oluşumunu engellemek için fazlasıyla koruyucudur. Buna ek olarak vücutta biriken zararlı maddelerin dışarı atılmasını destekler ve böbreklerin daha sağlıklı olmasını sağlar.

Sumak bitkisi vücudun direncini artırarak grip, nezle ve soğuk algınlığı gibi hastalıklar için koruyucu bir özellik taşır. Bu hastalıklarla beraber oluşabilecek yüksek ateşin düşürülmesinde etkilidir ve oluşan hastalıkların etkisini azaltır. C vitamini bakımından zengin olan bu bitki, kış aylarının vazgeçilmezidir.

Sumak Bitkisinin Kadın Sağlığı için Önemi Bilimsel araştırmalara göre sumak tüketimi kadınlarda regl dönemlerinde oluşan adet sancılarının hafifletilmesinde büyük rol oynar. Özellikle regl dönemlerinde ağrı şiddeti yüksek olan kişiler bu bitkiyi çay olarak tüketebilir ve böylece ağrılarının hafiflemesine yardımcı olabilirler. Ayrıca sumak, yoğurt ile birlikte karıştırılarak da tüketilebilir.

Sumak bitkisi anne sütünün artması üzerinde etki sahibidir. Sumak Bitkisinin Cilt Üzerindeki Olumlu Etkisi Türk mutfağında sıklıkla tercih edilen sumak, vücutta oluşan enfeksiyon hastalıklarının da baş düşmanıdır. Enfeksiyona bağlı olarak gelişen ateş, bronşit, iltihap gibi oluşumların önlenmesinde etkisi büyüktür. Sumak faydalar açısından fazlasıyla zengin bir bitkidir. Bu faydalar etkisini insan cildi üzerinde de gösterir. Cilt üzerinde oluşmuş yaraların tedavisinde kullanılan bitki özellikle deri döküntülü cilt rahatsızlıklarına iyi gelir. Sumak Çayı Nedir ve Nasıl Tüketilir? Sumak tek başına birden fazla faydaya sahip olan bir bitkidir. Bu bitkinin farklı şekilde tüketimleri mevcuttur. Yemeklere baharat olarak kolayca eklenebileceği gibi sumak çayı olarak da rahatlıkla tüketilebilir. Bu çayı hazırlarken dikkat etmeniz gereken bazı noktalar bulunur. Öncelikle bir çay bardağı içerisine bir tatlı kaşığı tane sumağı koyarak üzerine daha önceden kaynatmış olduğunuz suyu ekleyerek demlenmeye bırakmalısınız. Demlenme süresinin ardından içerisine tercihinize göre bal ekleyerek tatlandırabilirsiniz. Bu şekilde tüketim, fazlasıyla kolay olmasının yanı sıra vücut için yararlıdır. Sumak çayı tüketiminde dikkat edilmesi gereken noktalardan biri; dibe çöken posanın tüketilmemesidir. Bu kısmın fazlasıyla ekşi ve asitli olmasından dolayı tüketilmemesi önerilir. Öksürük, geniz tıkanıklığı ve boğaz yanması gibi rahatsızlıklara sahip olan kişiler bu çayı tüketerek boğazını yumuşatabilir.