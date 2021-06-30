Sümela Manastırı 5 yıllık restorasyonun ardından yarın ziyarete açılacak

Türkiye'nin dünyaca ünlü inanç turizmi merkezlerinden Sümela Manastırı, 5 yıldan uzun süren restorasyon çalışmalarının tamamlamasının ardından ilk kez turizme kazandırılan bölümleriyle yarın yeniden ziyarete açılacak.

Manastırın 2 etaptan oluşan restorasyonunda Şubat 2016 yılından bugüne kadar yaklaşık 57 milyon lira ödenek kullanılarak çevre düzenlemesi ve kayalıkların güçlendirilmesi de tamamlandı.

AA muhabirinin Trabzon Kültür ve Turizm Müdürlüğünden aldığı bilgilere göre, manastırda ana kilise olan mağara kilisesi, farklı büyüklükte on şapel, ayazma, çan kulesi, kütüphane, iki katlı mutfak, çeşme, idari mekanlar, keşişlerin kaldıkları odalar ile misafirhane restore edildi.

Sümela Manastırı’nda 2 etaptan oluşan restorasyon çalışmalarında 5 mühendis, 30 endüstriyel dağcı, 55 teknik eleman ve 10 restoratör olmak üzere toplam 100 kişilik ekip görev aldı.

Restorasyon kapsamında 1. etapta, manastıra ulaşan patikada ahşap platformlu yürüyüş yolu, ahşap merdivenler, taş duvar ve taş döşeme kaplama imalatlarının yanı sıra kaya yüzeyinde kontrollü yamaç temizliği, can ve mal güvenliği riskine yönelik olarak bariyer yapımı, çelik tel ağ ile kaplama yapımı gerçekleştirildi.

Manastır bölgesinde ayrıca su kemerleri, gişe, güvenlik, tuvalet yapıları ve kafeterya binası da restore edildi.

Restorasyonun 2. etabında ise manastır içindeki binaların can ve mal güvenliği açısından çok büyük tehlike arz etmesi nedeniyle endüstriyel dağcılar tarafından çalışmalar yürütülerek kaya yüzeyinde kontrollü yamaç temizliği, çeşitli ölçülerde ankrajlar, bariyer yapımı ve gergi halatları yapıldı.

Çalışmalar sırasında manastır içerisinde yer alan birimlerde özgün olmayan uygulamalar sökülerek özgün malzeme ile değiştirildi.

- Manastırda bazı bölümler ilk kez ziyarete açılacak

Ana kaya kilisesinde uzman restoratörlerce öncelikle fresklerin mevcut durumları fotoğraflı çizimlerle belgelenerek boyalardan örnekler alındı ve tür analizi yapıldı.

Bozulmaların nedenleri belirlenerek müdahale yöntemlerinin geliştirildiği manastırda, son olarak elde edilen veriler yardımıyla özgün renklerle canlandırma işlemi gerçekleştirildi.

Sümela Manastırı'nın restorasyonunda yaklaşık 57 milyon lira ödenek kullanılırken bugüne kadar hiç ziyarete açılmamış olan misafirhane, manastırın kuzeyinde yer alan şapel, keşiş ve inziva odaları, kiler, mahzen gibi bölümlerle birlikte teraslar da çalışmaların tamamlanmasının ardından ilk kez görülebilecek.

