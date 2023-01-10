Trabzon'un Maçka ilçesindeki Karadağ'ın Altındere Vadisi'nde 300 metre yükseklikte kayalar oyularak inşa edilen Sümela Manastırı, bugünlerde ziyaretçilerini karlı kaplı doğasıyla karşılıyor.

Kaya düşme riskine karşın tehlike oluşturan kayaların çelik halatlarla sabitlenmesiyle 1 Mayıs 2022'de ziyaretçilerine yeniden kapılarını açan manastır, patika yolunda bulunan ve halk arasında "Azize Varvara" olarak bilinen "Aya Varvara Kilisesi" ile de ziyaretçi çekiyor.

Kış mevsimine rağmen yerli ve yabancı ziyaretçileriyle bölgedeki tarih, kültür ve doğa turizmine önemli katkı sağlayan Sümela Manastırı, Trabzon'a gelenlerin rotasında ilk sırada yer alıyor.

İlk olarak Altındere Vadisi'ne gelen turistler, burada kendilerini bekleyen minibüslere binerek manastıra ulaşacakları güzergahta yolculuk yapıyor. Karla kaplı ormanlarla çevrili patika yolu da yürüyerek geride bırakan ziyaretçiler, ardından manastırı geziyor.

"TADİLAT SONRASI GAYET GÜZEL OLMUŞ"

Bodrum'dan gelen Cevdet Özer, AA muhabirine, tarihe merakı dolayısıyla geldiği Trabzon'da ilk durağının Sümela Manastırı olduğunu söyledi.

Manastırın kış mevsiminde kendisine daha da farklı geldiğini ifade eden Özer, "Trabzon ve Karadeniz'e ilk defa geliyorum. Ege olarak tarihe ve Yunan mitolojisine yakınız. Burası da aynı değerde, farklı ve güzel bir yer. Bodrumlu olarak karda yürümek bizi nefes nefese bıraktı ve yıllar sonra kar görmüş olduk. Manastır tadilat sonrası gayet güzel olmuş." diye konuştu.

"KARLI HAVADA BURAYA GELMEK ÇOK İYİ OLDU"

İstanbul'dan gelen Elif Bilir, 3 yıl önce tadilat nedeniyle ziyaret edemediği manastıra yeniden geldiği için mutlu olduğunu belirtti.

İlk kez kış ayında manastırı ziyaret ettiğini dile getiren Bilir, şunları kaydetti:

"Yol biraz zorlu ama çıkış için güzel çalışma yapılmış. Bunun dışında manastır içerisi çok güzel. Birçok yer açılmış ve çok sayıda freski görebiliyoruz. Zaten manzaraya da diyecek yok. Hem Sümela Manastırı hem de manzara çok güzel ayrıca karlı havada buraya gelmek çok iyi oldu. Bu havada buraya gelmek güzel hem daha az insan var hem de daha fazla yeri sıra beklemeden gezebiliyoruz. Çok keyif aldık."

Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen Newton Lee de daha önce doğa olarak böyle bir yer görmediğini, manastırdaki freskleri çok beğendiğini söyledi.

Almanya'dan gelen Ukraynalı Aylin Kaplan, Türkiye ve dünyanın çeşitli yerlerinde bulunan tarihi ve dini yapılarla ilgilendiğini belirterek, "Buraya gelmek için de uzun süredir bekliyordum. Ziyaretten çok etkilendim ve Ortodoks mirası açısından çok önemli bir yer." dedi.

