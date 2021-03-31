Sümeyye Aydoğan kimdir, nereli, kaç yaşında? Kırmızı Kamyon Menekşe kimdir?

Sümeyye Aydoğan, itfaiyecilerin zorlu ve tehlikeli hayatlarını anlatan Kırmızı Kamyon dizisinde Menekşe rolünü canlandırıyor.

SÜMEYYE AYDOĞAN KİMDİR?

Sümeyye Aydoğan, 1997 senesinde dünyaya gelmiştir. Genç oyuncu Talento Menajerlik ile çalışmaktadır.

Tiyatronun yanı sıra televizyon ve sinema oyunculuğu ile de ilgilenmekte olan Sümeyye Aydoğan, kameralar karşısına ilk defa ‘Aile Hükümeti’ isimli sinema filmi ile geçmiştir.

'Yaz 96' isimli filmde de yer alan Sümeyye Aydoğan, şimdilerde ise Show Tv ekranlarında yayınlanmakta olan ‘Kırmızı Kamyon’ adlı dizide Menekşe karakterine hayat vermektedir.

SÜMEYYE AYDOĞAN FİLMOGRAFİ

2021 – Kırmızı Kamyon (Yosun) (TV Dizisi)

2020 – Yaz 96 (Sinema Filmi)

2020 – Aile Hükümeti (Sinema Filmi)

KIRMIZI KAMYON MENEKŞE KİMDİR?

Tolga ve Ayşe’nin kızı Menekşe, iyi kalpli ve hayat dolu bir kızdır. Babasına ve ağabeyine çok düşkün olan Menekşe’nin sürekli hayatına müdahale eden annesiyle daha çekişmeli bir ilişkisi vardır.

Üniversitede Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümünü birincilikle bitiren ve Ayşe sayesinde ilk işini bulan Menekşe, annesinin mahallesinden arkadaşı Gönül’ün oğlu Furkan’ın tedavisini üstlenir.