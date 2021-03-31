Sümeyye Aydoğan kimdir, nereli, kaç yaşında? Kırmızı Kamyon Menekşe kimdir?

Sümeyye Aydoğan, itfaiyecilerin zorlu ve tehlikeli hayatlarını anlatan Kırmızı Kamyon dizisinde Menekşe rolünü canlandırıyor.
Sümeyye Aydoğan, 1997 senesinde dünyaya gelmiştir. Genç oyuncu Talento Menajerlik ile çalışmaktadır.
Tiyatronun yanı sıra televizyon ve sinema oyunculuğu ile de ilgilenmekte olan Sümeyye Aydoğan, kameralar karşısına ilk defa ‘Aile Hükümeti’ isimli sinema filmi ile geçmiştir.
'Yaz 96' isimli filmde de yer alan Sümeyye Aydoğan, şimdilerde ise Show Tv ekranlarında yayınlanmakta olan ‘Kırmızı Kamyon’ adlı dizide Menekşe karakterine hayat vermektedir.
2021 – Kırmızı Kamyon (Yosun) (TV Dizisi)
2020 – Yaz 96 (Sinema Filmi)
2020 – Aile Hükümeti (Sinema Filmi)
Tolga ve Ayşe’nin kızı Menekşe, iyi kalpli ve hayat dolu bir kızdır. Babasına ve ağabeyine çok düşkün olan Menekşe’nin sürekli hayatına müdahale eden annesiyle daha çekişmeli bir ilişkisi vardır.
Üniversitede Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümünü birincilikle bitiren ve Ayşe sayesinde ilk işini bulan Menekşe, annesinin mahallesinden arkadaşı Gönül’ün oğlu Furkan’ın tedavisini üstlenir.
İlk ve tek aşkı İlker’le yaşadığı ilişkiyi çok sevdiği ve bağlı olduğu ağabeyi Murat dahil herkesten gizleyen Menekşe’nin hayatı yeni işiyle beraber tamamen değişir.
Sema Ergenekon'un senaryo süpervizörlüğünü üstlendiği; Sevgi Yılmaz, Devrim Yıldız Özdemir ve Bahar Kaya'nın kaleminin Osman Kaya'nın rejisiyle buluştuğu 'Kırmızı Kamyon'un oyuncu kadrosunda; Görkem Sevindik, Nilay Deniz, Ushan Çakır, Fatih Al, Tuğçe Altuğ, Deniz Hamzaoğlu, Aslı Orcan, Toprak Sağlam, Sümeyye Aydoğan, Ebrar Alya Demirbilek, Burak Berkay Akgül, Timur Ölkebaş, Gürberk Polat, Efekan Can, Melisa Akman, Uğur Arda Başkan, Hakan Altıner, Gamze Demirbilek, Yaşar Aydınoğlu, Mehmet Mehmetof, Kağan Uluca ve Tuğçe Karabayır buluşuyor.
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