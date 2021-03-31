MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Sümeyye Aydoğan kimdir, nereli, kaç yaşında? Kırmızı Kamyon Menekşe kimdir?

Sümeyye Aydoğan kimdir, nereli, kaç yaşında? Kırmızı Kamyon Menekşe kimdir?

31.03.2021 14:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV'de bu akşam yayın hayatına başlayacak olan Kırmızı Kamyon dizisinin oyuncularından Sümeyye Aydoğan, Yosun karakterine hayat verecek. Serenay Sarıkaya’ya benzerliği ile oldukça dikkat çeken Sümeyye Aydoğan; Görkem Sevindik, Ushan Çakır, Aslı Orcan ve Deniz Hamzaoğlu’nun yer aldığı Kırmızı Kamyon dizisinin kadrosunda. Peki Sümeyye Aydoğan kimdir, nereli, kaç yaşında? Kırmızı Kamyon Menekşe kimdir?

Sümeyye Aydoğan kimdir, nereli, kaç yaşında? Kırmızı Kamyon Menekşe kimdir?

Sümeyye Aydoğan, itfaiyecilerin zorlu ve tehlikeli hayatlarını anlatan Kırmızı Kamyon dizisinde Menekşe rolünü canlandırıyor.

SÜMEYYE AYDOĞAN KİMDİR?

Sümeyye Aydoğan, 1997 senesinde dünyaya gelmiştir. Genç oyuncu Talento Menajerlik ile çalışmaktadır.

Tiyatronun yanı sıra televizyon ve sinema oyunculuğu ile de ilgilenmekte olan Sümeyye Aydoğan, kameralar karşısına ilk defa ‘Aile Hükümeti’ isimli sinema filmi ile geçmiştir.

'Yaz 96' isimli filmde de yer alan Sümeyye Aydoğan, şimdilerde ise Show Tv ekranlarında yayınlanmakta olan ‘Kırmızı Kamyon’ adlı dizide Menekşe karakterine hayat vermektedir.

SÜMEYYE AYDOĞAN FİLMOGRAFİ

2021 – Kırmızı Kamyon (Yosun) (TV Dizisi)

2020 – Yaz 96 (Sinema Filmi)

2020 – Aile Hükümeti (Sinema Filmi)

KIRMIZI KAMYON MENEKŞE KİMDİR?

Tolga ve Ayşe’nin kızı Menekşe, iyi kalpli ve hayat dolu bir kızdır. Babasına ve ağabeyine çok düşkün olan Menekşe’nin sürekli hayatına müdahale eden annesiyle daha çekişmeli bir ilişkisi vardır.

Üniversitede Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümünü birincilikle bitiren ve Ayşe sayesinde ilk işini bulan Menekşe, annesinin mahallesinden arkadaşı Gönül’ün oğlu Furkan’ın tedavisini üstlenir.

İlk ve tek aşkı İlker’le yaşadığı ilişkiyi çok sevdiği ve bağlı olduğu ağabeyi Murat dahil herkesten gizleyen Menekşe’nin hayatı yeni işiyle beraber tamamen değişir.

KIRMIZI KAMYON OYUNCU KADROSU

Sema Ergenekon'un senaryo süpervizörlüğünü üstlendiği; Sevgi Yılmaz, Devrim Yıldız Özdemir ve Bahar Kaya'nın kaleminin Osman Kaya'nın rejisiyle buluştuğu 'Kırmızı Kamyon'un oyuncu kadrosunda; Görkem Sevindik, Nilay Deniz, Ushan Çakır, Fatih Al, Tuğçe Altuğ, Deniz Hamzaoğlu, Aslı Orcan, Toprak Sağlam, Sümeyye Aydoğan, Ebrar Alya Demirbilek, Burak Berkay Akgül, Timur Ölkebaş, Gürberk Polat, Efekan Can, Melisa Akman, Uğur Arda Başkan, Hakan Altıner, Gamze Demirbilek, Yaşar Aydınoğlu, Mehmet Mehmetof, Kağan Uluca ve Tuğçe Karabayır buluşuyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yanardağ patladı! Kopan kaya parçaları 1 kilometre uzağa fırladıYanardağ patladı! Kopan kaya parçaları 1 kilometre uzağa fırladı
Kırmızı Kamyon hangi diziden uyarlandı?Kırmızı Kamyon hangi diziden uyarlandı?
Çıplaklık tartışmaları damga vurdu ama...Çıplaklık tartışmaları damga vurdu ama...
Anahtar Kelimeler:
Show TV
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Frikiksiz tek kare fotoğrafı yok! Etek altı ve göğsü...

Frikiksiz tek kare fotoğrafı yok! Etek altı ve göğsü...

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Hababam Sınıfı'nın sevilen ismi hayatını kaybetti

Hababam Sınıfı'nın sevilen ismi hayatını kaybetti

Behzat Uygur anlattı! 'Caner Cindoruk sokakta mendil satıyordu'

Behzat Uygur anlattı! 'Caner Cindoruk sokakta mendil satıyordu'

Annesi doğum gününü kutladı! Paylaşımı olay oldu

Annesi doğum gününü kutladı! Paylaşımı olay oldu

Diğer Haberler

Sadakatsiz dizisi yeni bölüm fragmanı izle | Derin öldü mü?

İşte Sadakatsiz dizisi yeni bölüm fragmanı...

Doğduğun Ev Kaderindir dizisi yeni bölüm fragmanı izle, Mehdi ölüyor mu?

İşte Doğduğun Ev Kaderindir dizisi yeni bölüm fragmanı...

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Sevda’sı Nazan Kesal’a büyük sürpriz!

Bir Zamanlar Çukurova setinde büyük sürpriz

Timur Ölkebaş kimdir, kaç yaşında, nereli? Kırmızı Kamyon Bedri kimdir?

Kırmızı Kamyon Bedri kimdir?

İşte, 'Kırmızı Kamyon hangi kitaptan ya da diziden uyarlama?' sorusunun cevabı...

Kırmızı Kamyon hangi diziden uyarlandı?

Masumiyet yeni bölüm fragmanı yayınlandı | “Şimdi yiyin birbirinizi!”

Masumiyet yeni bölümde neler oluyor?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.