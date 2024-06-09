Sümeyye Aydoğan ve Çağatay Ulusoy'un Gaddar'daki öpüşme sahnesinin kamera arkası paylaşıldı! "Burnunu öptüm"

Son dönemde hem özel hayatıyla hem de rol aldığı dizilerle adından söz ettiren Çağatay Ulusoy, Sümeyye Aydoğan, Onur Saylak ve Erdal Özyağcılar ile birlikte 'Gaddar' dizisinde rol almıştı.

Reytinglere yenilen ve 20. bölümde final kararı alan Gaddar dizisinde Çağatay Ulusoy ve Sümeyye Aydoğan'ın öpüşme sahnesinin kamera arkası X'e düştü.

@lovetheslayer adlı kullanıcının paylaştığı öpüşme sahnesinin kamera arkası ekibi ve izleyenleri güldürdü.

Çağatay Ulusoy'un öpüşme sırasında "Burnunu öptüm burnunu pardon ya" diyerek kahkahası ve tüm ekibin gülmesi dikkat çekti.

Sosyal medyada "Ay ben şok hiçbir oyuncudan öpüşme kamera arkası geleceğini düşünmezdim olabiliyormuş öğrendiğim iyi oldu", "Çok iyi ya", "Gülmekten öldüm" yorumları yapıldı.

İşte güldüren o anlar:







