Sümeyye Boyacı'nın hayatı yüzmeyle değişti

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda S5 kadınlar 50 metre sırtüstünde gümüş madalya kazanan Sümeyye Boyacı ve S5 kadınlar 50 metre kelebekte bronz madalya elde eden Sevilay Öztürk, başarıları, sporun hayatlarındaki önemi ve hedefleri hakkında AA muhabirine açıklamalarda bulundu. Paralimpik Oyunları'nda 26 madalyası bulunan İspanyol Teresa Perales'in yalnızca 0.03 saniye gerisinde dünya ikinciliğini elde eden Sümeyye, "Aslında birinci olma hedefiyle bu yola çıkmıştık ama rakibimin kolunu, parmak ucunu ilk değdirmesi sonucu ikinci oldum. Bu benim için yine büyük bir başarı, gurur. İdol aldığım bir rakibim vardı. Tecrübenin en üst noktasına gelmiş kişiye sadece 0.03 saniye gerisinde kalmak benim için güzel bir gelişme. Önümde daha uzun yıllar var. O 43, ben ise henüz 16 yaşındayım. Cumhuriyet tarihimizin paralimpik yüzmedeki ilk kadın dünya ikincisi oldum" ifadelerini kullandı. Sümeyye, şampiyona süresince kendisini destekleyen herkese teşekkür ederek, "Başta ailem olmak üzere ana sponsorum Bursa Kebap Evi, THY, federasyonumuz, bakanlığımız, federasyonumuzun sponsorları ve vatandaşlarımıza desteğinden ötürü teşekkür ederim. Londra'daki Türkler ve Türkiye'deki seyircilerden çok güzel mesajlar aldım. Birçok sanatçıdan destek mesajları aldım. Bunlar beni daha da motive ediyor." diye konuştu.

Profesyonel sporcu olarak yaşamanın çok zor olduğunu ancak bu sayede hayatının değiştiğini dile getiren Sümeyye, şunları anlattı: "Kesinlikle kolay bir yol değil. Aylarca kamp yapıyoruz. Ailemizden ve memleketimizden uzakta. Günlük 9 kilometre yüzdüğümüz zamanlar oluyor. Herkesin karşısına her branşta zorluk çıkacaktır. Yeter ki pes etmeden işimizi sürdürelim. Eğer pes etmezsek bir yerlere gelebiliriz. Pes ettiğimiz zaman orada kalırız. Spor sayesinde hayatım daha programlı ve planlı bir hale geldi. Aynı zamanda milli sporcu disiplini edindim. Eskiden insanlarımız biraz rahatsız edici gözlerle bakıyorlardı ama milli sporcu olduğumdan beri 'Aaa Sümeyye Boyacı... Hemen gidip fotoğraf çektirelim, sarılalım, tebrik edelim' gibisinden yaklaşıyorlar." Avrupa şampiyonu milli sporcu, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na yönelik çalışmalarını sürdürdüğünü hatırlatarak, "İnşallah Paralimpik Oyunları'nda altın madalya alıp İstiklal Marşımızı dinletmek istiyorum. Şu ana kadar yüzmede ne olimpiyat ne de paralimpik oyunları madalyamız var. Bir ilki gerçekleştirmek istiyorum" değerlendirmesinde bulundu.