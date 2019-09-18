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Sümeyye Boyacı'nın hayatı yüzmeyle değişti

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 18.09.2019 13:41 | Son Güncelleme

Paralimpik yüzmede dünya ikincisi olan Sümeyye Boyacı ve dünya üçüncülüğüne ulaşan Sevilay Öztürk, spora başladıktan sonra hem kendilerinin hem de insanların yaklaşımının değiştiğini söyledi.

Sümeyye Boyacı'nın hayatı yüzmeyle değişti

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda S5 kadınlar 50 metre sırtüstünde gümüş madalya kazanan Sümeyye Boyacı ve S5 kadınlar 50 metre kelebekte bronz madalya elde eden Sevilay Öztürk, başarıları, sporun hayatlarındaki önemi ve hedefleri hakkında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Paralimpik Oyunları'nda 26 madalyası bulunan İspanyol Teresa Perales'in yalnızca 0.03 saniye gerisinde dünya ikinciliğini elde eden Sümeyye, "Aslında birinci olma hedefiyle bu yola çıkmıştık ama rakibimin kolunu, parmak ucunu ilk değdirmesi sonucu ikinci oldum. Bu benim için yine büyük bir başarı, gurur. İdol aldığım bir rakibim vardı. Tecrübenin en üst noktasına gelmiş kişiye sadece 0.03 saniye gerisinde kalmak benim için güzel bir gelişme. Önümde daha uzun yıllar var. O 43, ben ise henüz 16 yaşındayım. Cumhuriyet tarihimizin paralimpik yüzmedeki ilk kadın dünya ikincisi oldum" ifadelerini kullandı.

Sümeyye, şampiyona süresince kendisini destekleyen herkese teşekkür ederek, "Başta ailem olmak üzere ana sponsorum Bursa Kebap Evi, THY, federasyonumuz, bakanlığımız, federasyonumuzun sponsorları ve vatandaşlarımıza desteğinden ötürü teşekkür ederim. Londra'daki Türkler ve Türkiye'deki seyircilerden çok güzel mesajlar aldım. Birçok sanatçıdan destek mesajları aldım. Bunlar beni daha da motive ediyor." diye konuştu.

Profesyonel sporcu olarak yaşamanın çok zor olduğunu ancak bu sayede hayatının değiştiğini dile getiren Sümeyye, şunları anlattı:

"Kesinlikle kolay bir yol değil. Aylarca kamp yapıyoruz. Ailemizden ve memleketimizden uzakta. Günlük 9 kilometre yüzdüğümüz zamanlar oluyor. Herkesin karşısına her branşta zorluk çıkacaktır. Yeter ki pes etmeden işimizi sürdürelim. Eğer pes etmezsek bir yerlere gelebiliriz. Pes ettiğimiz zaman orada kalırız. Spor sayesinde hayatım daha programlı ve planlı bir hale geldi. Aynı zamanda milli sporcu disiplini edindim. Eskiden insanlarımız biraz rahatsız edici gözlerle bakıyorlardı ama milli sporcu olduğumdan beri 'Aaa Sümeyye Boyacı... Hemen gidip fotoğraf çektirelim, sarılalım, tebrik edelim' gibisinden yaklaşıyorlar."

Avrupa şampiyonu milli sporcu, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na yönelik çalışmalarını sürdürdüğünü hatırlatarak, "İnşallah Paralimpik Oyunları'nda altın madalya alıp İstiklal Marşımızı dinletmek istiyorum. Şu ana kadar yüzmede ne olimpiyat ne de paralimpik oyunları madalyamız var. Bir ilki gerçekleştirmek istiyorum" değerlendirmesinde bulundu.

SEVİLAY ÖZTÜRK: ÖNCEDEN HİÇ DIŞARI ÇIKMAZDIM

Sevilay Öztürk ise dünya üçüncülüğü için "Çok mutluyum, çok gururluyum. Destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız bizi çağırdığı için de çok mutlu oldum. Kendisine çok teşekkür ederim" dedi.

Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalyası bulunan Sevilay, çok sevdiği yüzme sporuna, bu yaz vefat eden antrenörü Osman Çullu ve dünya şampiyonu paralimpik yüzücü Beytullah Eroğlu sayesinde 6 yaşında başladığını belirtti.

Üç yıldır milli sporcu olan 16 yaşındaki Sevilay, "Benim için güzel bir başlangıçtı." dediği yüzmenin hayatına etkisi hakkında şunları söyledi:

"Her şeyim değişti. Sosyal aktivitelere katıldım. Eskiden daha çok evde vakit geçiriyordum ama şimdi öyle değil. İnsanlarla güzel sohbetler ediyorum. Önceden hiç dışarı çıkmayan bir insandım. Yüzmeye başladıktan, kendimi spora adadıktan sonra güzel bir arkadaş çevrem oldu."

Sevilay, bundan sonra önündeki en önemli hedefin 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları olduğunu dile getirerek, "Çok iyi hazırlanacağım. Eksiklerimi tamamlayarak Tokyo Paralimpik Oyunları'nda birinci olup bayrağımı dalgalandıracağım" diye konuştu.

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Sümeyye Boyacı Sevilay Öztürk Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası' İngiltere Londra

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