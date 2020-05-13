Sumo güreşçisi Shobushi Kanji koronavirüsten hayatını kaybetti

Dünyada yaşattığı negatif etkilerle gündemden düşmeyen koronavirüs, bu kez aktif bir sporcunun hayatının kaybetmesine neden oldu. Japonya'da sumo güreşçisi Shobushi Kanji yaşamını yitirdi. Böylece, COVID-19'dan hayatını kaybeden ilk aktif sporcu olarak kayıtlara geçti.
Bu arada Japonya Sumo Birliği açıklama yaparak bu tatsız gelişmeyi doğruladı. 19 Nisan tarihinden itibaren karantina altında olan sporcunun yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle 9 Nisan'da hastaneye gittiği ve yapılan test sonucunun pozitif çıktığı ifade edildi.
Daha önce JSA tarafından yapılan açıklamada beş sumo güreşçisinin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı açıklanmıştı. Birlik, Japonya’daki tüm sumo güreşi müsabakalarını süresiz olarak iptal etmişti.
(AJANSSPOR)
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