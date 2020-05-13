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  4. Sumo güreşçisi Shobushi Kanji koronavirüsten hayatını kaybetti

Sumo güreşçisi Shobushi Kanji koronavirüsten hayatını kaybetti

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 13.05.2020 11:24 | Son Güncelleme

Koronavirüs bu kez aktif bir sporcunun hayatını söndürdü. Acı haber Japonya'dan geldi. Sumo güreşçisinin yaşamını kaybetmesi dünyada da geniş yankı buldu.

Dünyada yaşattığı negatif etkilerle gündemden düşmeyen koronavirüs, bu kez aktif bir sporcunun hayatının kaybetmesine neden oldu. Japonya'da sumo güreşçisi Shobushi Kanji yaşamını yitirdi. Böylece, COVID-19'dan hayatını kaybeden ilk aktif sporcu olarak kayıtlara geçti.

SHOBUSHİ KANJİ HAYATINI KAYBEDEN İLK AKTİF SPORCU OLDU

Bu arada Japonya Sumo Birliği açıklama yaparak bu tatsız gelişmeyi doğruladı. 19 Nisan tarihinden itibaren karantina altında olan sporcunun yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle 9 Nisan'da hastaneye gittiği ve yapılan test sonucunun pozitif çıktığı ifade edildi.

5 GÜREŞÇİNİN TESTİNİN POZİTİF ÇIKTIĞI AÇIKLANMIŞTI

Daha önce JSA tarafından yapılan açıklamada beş sumo güreşçisinin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı açıklanmıştı. Birlik, Japonya’daki tüm sumo güreşi müsabakalarını süresiz olarak iptal etmişti.

(AJANSSPOR)


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