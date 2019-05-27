Terliklerini giyip ringe çıktı, alay konusu oldu

ABD Başkanı Donald Trump, Japonya'da Başbakan Shinzo Abe ile golf oynadıktan sonra Tokyo'da gerçekleştirilen bir sumo müsabakasını izledi.

Japonya'da yeni imparatorla birlikte başlayan Reiwa dönemini kutlamak üzere dört günlük bir ziyaret için ülkede bulunan ABD Başkanı Donald Trump, Pazar günü Japonya Başbakanı Shinzo Abe ve profesyonel golfçü Isao Aoki ile Tokyo'da golf oynadı.

Ardından Ryogoku Kokugikan sumo arenasına giden Trump, bir sumo karşılaşmasına katılan ilk ABD Başkanı olarak turnuvayı izledi.

Trump ve Abe salona girerken güvenlik gerekçesiyle o sırada oynanan final karşılaşması yarıda kesildi. Liderler yerine oturduktan sonra karşılaşma tekrar başladı. Ancak maçın bölünmesi tepkilere yol açtı.

Karşılaşmanın sonunda terlik giyerek ringe çıkan Trump, 137 cm ve 30 kilo ağırlığındaki kupayı karşılaşmanın galibi Adanoyama'ya sundu.,,

SUMO GÜREŞÇİSİNE BENZETİLDİ

Ancak Trump, elbette yine sosyal medya kullanıcılarının ayalarına maruz kaldı.

Her yıl olduğu gibi, sene başında yıllık sağlık taramasından geçirilen ABD Başkanı'nın geçen yıla göre kilo aldığı ve klinik olarak obez kategorisine girdiği saptanmış, geçen yıla göre 1.8 kilo aldığı, 1.90 metre boyundaki Trump'ın kilosunun 110 olduğu aktarılmıştı.