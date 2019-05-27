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Terliklerini giyip ringe çıktı, alay konusu oldu

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İLGİNÇ HABERLER  | 27.05.2019 11:32 | Son Güncelleme

Japonya'nın yeni imparatoru Naruhito için yapılacak törene katılmak üzere başkent Tokyo'yu ziyaret eden Trump, Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile golf oynayıp Ryogoku Kokigikan salonunda yapılan sumo şampiyonasını izledi.

Terliklerini giyip ringe çıktı, alay konusu oldu

ABD Başkanı Donald Trump, Japonya'da Başbakan Shinzo Abe ile golf oynadıktan sonra Tokyo'da gerçekleştirilen bir sumo müsabakasını izledi.

Japonya'da yeni imparatorla birlikte başlayan Reiwa dönemini kutlamak üzere dört günlük bir ziyaret için ülkede bulunan ABD Başkanı Donald Trump, Pazar günü Japonya Başbakanı Shinzo Abe ve profesyonel golfçü Isao Aoki ile Tokyo'da golf oynadı.

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Ardından Ryogoku Kokugikan sumo arenasına giden Trump, bir sumo karşılaşmasına katılan ilk ABD Başkanı olarak turnuvayı izledi.

Trump ve Abe salona girerken güvenlik gerekçesiyle o sırada oynanan final karşılaşması yarıda kesildi. Liderler yerine oturduktan sonra karşılaşma tekrar başladı. Ancak maçın bölünmesi tepkilere yol açtı.

Karşılaşmanın sonunda terlik giyerek ringe çıkan Trump, 137 cm ve 30 kilo ağırlığındaki kupayı karşılaşmanın galibi Adanoyama'ya sundu.,,

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SUMO GÜREŞÇİSİNE BENZETİLDİ

Ancak Trump, elbette yine sosyal medya kullanıcılarının ayalarına maruz kaldı.

Her yıl olduğu gibi, sene başında yıllık sağlık taramasından geçirilen ABD Başkanı'nın geçen yıla göre kilo aldığı ve klinik olarak obez kategorisine girdiği saptanmış, geçen yıla göre 1.8 kilo aldığı, 1.90 metre boyundaki Trump'ın kilosunun 110 olduğu aktarılmıştı.

72 yaşındaki başkanın vücut kütle endeksi 30.4'e yükseldi. 30'dan yukarısı ise obez sayılıyor. Sosyal medya kullanıcıları, sumo turnuvası izleyen Trump'ın fotoğraflarını photoshop ile sumo güreşçisine benzeterek paylaşımlarda bulundu.

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Trump ve Abe, daha sonra geleneksel bir Japon restoranında eşleriyle birlikte sushi yediler. Abe ve Trump, Pazartesi günü de gündemdeki konuları ele alacakları bir görüşme gerçekleştirecek.

JAPON İMPARATORLA BİR ARAYA GELDİ

ABD Başkanı Donald Trump, Japonya'nın yeni imparatoru Naruhito ile bir araya geldi. Trump, yeni imparatorla bir araya gelen ilk yabancı devlet başkanı oldu.

Dört günlük ziyaret kapsamında Japonya'da bulunan ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump, Tokyo'daki İmparatorluk Sarayı'nda Japonya'nın yeni imparatoru Narihito ve İmparatoriçe Masako ile bir araya geldi.

Japonya'ya ziyaret gerçekleştiren yabancı misafirler için en prestijli ziyaret olarak görülen imparator ziyareti öncesi Trump, Japonya Öz Savunma Kuvvetleri şeref kıtasının da hazır bulunduğu törenle karşılandı. Akşam ise imparator ve imparatoriçenin, Trump ve eşi onuruna bir yemeğe ev sahipliği yapması bekleniyor.

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