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Sumru Yavrucuk, oğlu Yağmur'la ilk kez görüntülendi

MAGAZİN HABERLERİ  | 11.06.2018 09:41 | Son Güncelleme

Sumru Yavrucuk, “koruyucu anne” olarak sorumluluğunu üstlendiği 11 yaşındaki Yağmur’la önceki gün City’s’de görüntülendi

Sumru Yavrucuk, oğlu Yağmur'la ilk kez görüntülendi

Oyuncu Sumru Yavrucuk evlat edinmek için 2015’te başvuru yapmıştı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın prosedürlerine göre; ‘evli olma’ şartına uymadığı için talebi geri çevrilmiş, ama kendisine ‘koruyucu aile’ seçeneği sunulmuştu.

Bu uygulamada çeşitli nedenlerle öz ailesinin yanında yaşamayan çocukların sorumluluğu devlet denetiminde, gönüllü kişi ya da ailelere veriliyor. Sumru Yavrucuk, Yağmur’un (8 yaşındayken) koruyucu ailesi olmuş, oğlunu Kandilli’de okula yazdırmıştı.

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'HER ŞEY MÜKEMMEL GİDİYOR'

Sumru Yavrucuk 11 yaşına gelen oğlu Yağmur ile ilk kez Nişantaşı’ndaki City’s AVM’de görüntülendi. Birlikte

Psikolog Gökhan Çınar’ın ‘Geçecek mi?’ kitabının D&R’daki imza gününe katıldılar. Yağmur, Gökhan Çınar’a sarıldı, öptü. Bu anları görüntüleyen Sumru Yavrucuk şunları söyledi: “Her şey mükemmel gidiyor. İnşallah bundan sonraki süreç ‘evlat edinme’ olacak. Koruyucu aileden evlatlığa geçeceğiz inşallah” dedi.

Bu arada Yağmur’un, Sumru Yavrucuk’a “Anneciğim” diye seslenmesi dikkat çekti.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Süper Allah bağışlasın her ley hep yolunda gitsin inşallah.
Çocuğun duruşundan, bakışından mutlu olduğu çok belli. Sumru Yavrucuğun iyi bir anne olduğu da kesin. Hepimize örnek olsun.
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