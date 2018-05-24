Sumudica Bursaspor'da çalışabileceğini söyledi!

Süper Lig'in bitimine bir hafta kala Kayserispor ile yollarını ayıran Marius Sumudica, kariyerini Türkiye'de devam ettirebileceğini belirtti.

Romanya basınına konuşan Sumudica, Bursaspor'un başkan adaylarından bir tanesinin kendisi ile çalışmak istediğini ve Pazar günü yapılacak seçimin ardından Bursaspor'da çalışabileceğini söyledi.

''PAZAR GÜNÜ SEÇİMİN ARDINDAN...''

Kayserispor'da gösterdiği performansla dikkat çeken Sumudica, ''Pazar günü Bursaspor'da başkanlık seçimi olacak. Adaylardan biri benimle çalışmak istiyor. Başkanlık sonuçlarına göre bakacağız. Türkiye'den iki üç takım ile daha görüşüyoruz.'' şeklinde konuştu.

(Sporx)

