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Sumudica'dan Fenerbahçe örneği

25.02.2021 12:41 | Son Güncelleme:
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Sumudica'dan Fenerbahçe örneği

Marius Sumudica, Türk futbolu ve Süper Lig hakkında Rumen basınına konuştu. Lig hakkında konuşan deneyimli teknik adam, "Türkiye, her şeyin olabileceği çok güçlü bir lig. Bunun kanıtı olarak bu sezon milyonlarca yatırım yapan Fenerbahçe'nin Göztepe'ye yenilmesini söyleyebiliriz" dedi.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Marius Sumudica, Rumen basınına konuştu ve Spor Toto Süper Lig hakkında açıklamalarda bulundu.

Kayserispor ile Dan Petrescu'nun ailevi nedenlerden dolayı yollarını ayırması hakkında konuşan Rumen teknik adam, neler olduğunu bilmediğini söylerken genel olarak Türk futbolu ve Süper Lig hakkında dikkat çeken yorumlarda bulundu.

"FENERBAHÇE - GÖZTEPE MAÇI ÖRNEK"

"Türkiye, her şeyin olabileceği çok güçlü bir lig. Bunun kanıtı olarak bu sezon milyonlarca yatırım yapan Fenerbahçe'nin Göztepe'ye yenilmesini söyleyebiliriz."

"KAÇ TANE YABANCI HOCA VAR?"

"Şu anda Türkiye'de 'Kaç tane yabancı teknik direktör var' diye sormak istiyorum. Benden sonra Gaziantep'e gelen ve orada oldukça zor bir hayatı olan tek kişi o. Ben ayrıldıktan sonra Gaziantep FK 3. sıradaydı. O noktadan sonra gelmek zordur. "

"Türkiye'de şöyle bir hiyerarşi var. Başkan, yönetim kurulu üyeleri ve teknik direktör. Başka kimse yok. Bazen stada gittiğimde mahcup oluyorum. İnsanlar elini kalbime koyuyor. Bazıları elimi öpmek istiyor. Türkiye'de başkan dışında kimse teknik direktör hakkında kötü konuşamaz. Hiyerarşik olarak eğer sizin konumuzdan daha alt seviyedeki biri size saldırdığında bu büyük problemdir. Başka birisinin isteğiyle yapılır."

(FUTBOL ARENA)

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Fenerbahçe Beko
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