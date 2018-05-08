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Sumudica'dan 'kartal pençesi' açıklaması

KAYSERİSPOR HABERLERİ  | 08.05.2018 10:22 | Son Güncelleme

Kayserispor Teknik Direktörü Sumudica, Beşiktaş maçı öncesi yaptığı "kartal pençesi" hareketiyle ilgili açıklama yaptı.

Sumudica'dan 'kartal pençesi' açıklaması

Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica, dünkü Beşiktaş maçı öncesi yaptığı "kartal pençesi" hareketiyle ilgili, "Beşiktaş müsabakası öncesinde yapmış olduğum hareketin Beşiktaş Kulübünün sembolü anlamına geldiğini maçtan sonra öğrenmiş bulunmaktayım." ifadelerini kullandı.

Sumudica, kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Vodafone Park'ta Beşiktaş ile oynadıkları karşılaşma öncesi taraftarların ve basın mensuplarının isteği üzerine "kartal pençesi" hareketi yaptığını öne sürdü.

Hareketin anlamını karşılaşmadan sonra öğrendiğini savunan Sumudica, şu ifadelere yer verdi:

"Beşiktaş müsabakası öncesinde yapmış olduğum hareketin Beşiktaş Kulübünün sembolü anlamına geldiğini maçtan sonra öğrenmiş bulunmaktayım. Türkiye'ye geldiğimden bu zamana kadar taraftarlar, medya mensupları ve tüm futbol ailesine saygı duyarak pozitif ilişkiler içerisinde olmaya çalıştım. Bu bağlamda bir basın mensubunun ve yedek kulübesi arkasındaki bir taraftarın ricası ile onları kırmayıp anlamını bilmediğim bu hareketi yaptım. Kayserispor'un teknik direktörü olarak insanları kırmamak adına ne anlama geldiğini bilmediğim bu hareket nedeniyle üzüldüklerini düşündüğüm ve haklı olarak tepki gösteren camiamızdan ve tüm taraftarlarımızdan özür dilerim."

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Anahtar Kelimeler:
Sumudica Spor Toto Süper Lig Beşiktaş Kayserispor

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