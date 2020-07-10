Sumudica'dan transfer açıklaması! 'Beşiktaş ve Galatasaray Lung'u istiyor'

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, Kayserispor Silvia Lung’un transferine ilişkin açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, Lung’u Beşiktaş ve Galatasaray’ın da istediğini aktardı.

Romanya basınına konuşan Rumen hoca, Kayserispor'un başarılı kalecisi Silviu Lung'u kadrosunda görmek istediğini kaydederken, ''Lung hakkında çok fazla iddia olduğu doğru. Galatasaray, Muslera’yı kaybetti ve Lung’a ilgisi var. Beşiktaş’ın da öyle. Göztepe’nin de bir kaleciye ihtiyacı var'' dedi.

"BEŞİKTAŞ'A GİDERSE 300 BİN EURO ALACAK"

Sumudica, Beşiktaş iddialarına ilişkin olarak ''Lung’un Beşiktaş’a giderse yıllık 300 Bin Euro kazanacağını okudum. Harika bir takıma gitmek için büyük bir şansı var ve o bunu hak ediyor'' şeklinde konuştu.

Marius Sumudica, Rumen takımı Astra Giurgiu döneminde Silviu Lung ile beraber çalışmıştı.

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

31 yaşındaki file bekçisinin Kaysersipor ile olan sözleşmesi sezon sonu bitiyor ancak Kayserispor oyuncunun maaşına yüzde 10 zam yapma şartı ile sözleşmesini uzatma opsiyonunu elinde bulunduruyor. Sarı - kırmızılı ekibin bu opsiyonu kullanması bekleniyor.

